Die verschneite Altstadt in Wesel.

Winterwetter Wintereinbruch am Niederrhein: Die Bilder vom Schnee-Sonntag

Am Niederrhein Der Winter hat den Niederrhein am Sonntag voll erwischt. Wir haben die schönsten Fotos der Region in mehreren Bilderstrecken zusammengestellt.

Der Winter hat den Niederrhein seit Samstagabend voll im Griff: Von Duisburg bis Kleve, von Moers bis Wesel - überall liegt Schnee. Teilweise sind die Schneemengen immens, die Räumfahrzeuge pausenlos im Einsatz. Zum Glück gab es verhaltnismäßig wenige Unfälle auf den Straßen.

Während und den Bahnverkehr in der Region hat, verwandelte er den Niederrhein auch in eine Märchenlandschaft. Im Laufe des Sonntages sollte es noch weiter schneien.

Auch am Montag kann es wieder schneien. Ein kleineres Schneefallgebiet werde sich im Tagesverlauf nach Nordwesten verschieben. In den Regionen Münsterland, Ruhrgebiet und nördlicher Niederrhein seien dabei ein bis fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Die Wetterdienste sprechen dennoch von einer „deutlichen Wetterberuhigung“.

Es wird allerdings noch kälter. Bereits in der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen bis zu minus 10 Grad. Tagsüber soll es dann verbreitet Frost geben. In der Nacht zu Dienstag könnte der Frost noch strenger ausfallen. Tagsüber werde dann „voraussichtlich auch mal die Sonne durchgucken“.

Schnee am Niederrhein: Die Winterbilder aus der Region

Unsere Fotografen waren am Sonntag in der gesamten Region unterwegs und haben viele Fotos gemacht. In unseren Bildergalerien stellen wir sie zusammen, unter anderem mit Bildern aus Wesel, Moers, Duisburg und Kleve:

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Schnee in der Innenstadt von Moers.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Schnee in Moers.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder In Moers mussten die Gehwege freigeschaufelt werden.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Verschneite Bäume in Moers.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Jan, Julian und Agnes Hajdosianek bauen ein Iglu auf dem Großen Markt in Wesel.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Verschneite Altstadt in Wesel.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Der Berliner Tor in Wesel im Winterkleid.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Fahrräder auf der Hohe Straße in Wesel.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Zwei Männer schüppen Schnee in Voerde-Götterswickerhamm.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Auch in Voerde ist es seit Sonntag tief winterlich.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Schnee und Hochwasser.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Die Rheinpromenade in Götterswickershamm.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Eingeschneite Autos in Emmerich.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Impressionen von der Rheinpromenade in Emmerich.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Impressionen von der Rheinpromenade in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Impressionen von der Rheinpromenade in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Im Kreis Kleve ist besonders viel Schnee gefallen.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Die Räumfahrzeuge in Emmerich waren am Sonntag pausenlos im Einsatz.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Winterimpressionen aus Kleve.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Winterimpressionen aus Kleve. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Winterimpressionen aus Kleve. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Auch in Duisburg liegt Schnee: Blick auf das Stadttheater mit verschneiten Palmen.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Wenige Menschen spazieren durch die verschneite Duisburger Innenstadt.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Nochmal die Duisburger Innenstadt.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Blick über die Mercatorstraße, nur wenige Autos sind im Schnee unterwegs.

Wintereinbruch am Niederrhein: Die schönsten Bilder Verschneite Spazierwege in Rheinhausen.

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall.

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch in Moers: Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Die Klever Straßen sind ordentlich verschneit. Immer wieder muss die USK die Schneedecke abschieben, bevor am Salz streuen kann.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Auf so manchem Balkon türmte sich der Schnee.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Die weiße Schneepracht sorgt im Garten für eine besondere Stimmung.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Eine verschneite Schleuse in Brienen.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Die USK ist jetzt im Dauereinsatz. 80 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Straßen freibleiben. Bei diesem starken Wind ist das ein echtes Unterfangen.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Eine schöne Winterlandschaft rund um die Schwanenburg.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Der Schnee türmt sich vor Fenstern und Türen.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Wieviel Schnee muss entfernt werden? Anwohner von Anliegerstraßen müssen in der Regel die Schneeschaufel zur Hand nehmen und die Straße bis zur Mitte freihalten.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag An der Futterstation tummeln sich jetzt die Vögel. Streit unter den Fiederfreunden gibt es auch ordentlich - angry birds.

Wintereinbruch im Kreis Kleve: Die Fotos vom Schnee-Sonntag Da hat jemand sehr lange gesessen...

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel.

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich

Wintereinbruch: Das sind die Fotos aus Wesel Starker Schneefall im Kreis Wesel. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services