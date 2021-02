Bestand wächst: Bei den wilden Schweinen am Niederrhein

Am Niederrhein Der Wildschweinbestand am Niederrhein wächst rasant. Die Folge des Wachstums: Schäden in der Landwirtschaft und Forsten sind gravierend.

Wildschweine nehmen auch am Niederrhein weiter in ihrem Bestand zu. Nicht nur zum Leidwesen einiger Landwirte. Neben Feld und Flur können auch Wälder, Parks und andere öffentliche Grünflächen durchaus von den Borstentieren malträtiert werden. Mit der kräftigen Nase, weidmännisch Wurf genannt, wühlen die Schwarzkittel nämlich häufig den Boden auf links. Und hinterlassen oftmals nicht nur optisch ein Schlachtfeld.

Mais haben Wildschweine zum Fressen gern

Im Mutter-Familienverband, der Rotte, sind die robusten Tiere meist nachts auf Futtersuche. Ihr enormer Geruchssinn erspürt auch tiefer im Boden liegende „Leckereien“: Wurzeln, Knollen, Engerlinge, Mäuse, Aas etc.. Heutzutage gibt es einfach zu viele Wildschweine. Überall in Deutschland. Mittlerweile machen sie sich sogar in Städten breit. Ihre Bestände sind gerade im letzten Jahrzehnt noch einmal exponentiell in die Höhe gegangen.

Die Allesfresser sind Ubiquisten, die insbesondere von den überdüngten landwirtschaftlichen Flächen profitieren. Beispielsweise Tausende Hektar monotoner Maisanbau. Mais haben Wildschweine zum Fressen gern. Der wird nicht selten auch in unserer Region nur für Biogasanlagen angebaut. Das ist Etikettenschwindel pur. Dafür sollten keine Agrarfördermittel mehr zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen Stickstoffe aus der Luft, die zusätzlich auch Waldböden düngen.

Somit ist auch Grünfutter zu jeder Jahreszeit in Wäldern ausreichend vorhanden. Rehe, Rothirsche und Wildschweine leiden bei uns im Winter keine Futternot. Bei zu viel Schalenwild wird allerdings gerade auch der Jungaufwuchs landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich gewünschter Pflanzen arg gebeutelt.

Es soll zwei Millionen Wildschweine in Deutschland geben

Nicht selten werden ganze Flächen restlos zerstört. Das ist kein natürliches Verhältnis mehr. Ohne verstärkte Jagd auf diese Tiere verlieren gerade auch die Wälder an Biodiversität. Erst recht die, die durch selbstständige Naturverjüngung gefördert werden sollen.

Es soll gut zwei Millionen Wildschweine in Deutschland geben, schätzen die Experten der Wildtierforschung. Im letzten Jagdjahr wurden in der Bundesrepublik 882.231 Sauen zur Strecke gebracht. Gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 47 Prozent. So viele Tiere wie nie zuvor. In der letzten Jagdsaison ging es in Nordrhein-Westfalen 64.736 Tiere an die Schwarte. Trotzdem klettert der Bestand weiter.

Die Afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch

Ein weiteres Dilemma kommt hinzu: die Afrikanische Schweinepest (ASP). Sie hat sich von Polen hereingeschlichen und bereits auch einige Wildschweine in NRW erwischt. Befallene Tiere sterben elendig daran. Aktuell läuten deshalb in der Landwirtschaft vielerorts die Alarmglocken. Wenn das Virus auf Hausschweine übertragen wird, müssen nämlich die Bestände betroffener Schweinezüchter komplett gekeult werden.

Das ist nicht nur wirtschaftlich sondern auch psychisch ein Desaster. Für Menschen sei das Virus übrigens ungefährlich, so die Wissenschaftler. Wildschweine sind mit acht bis neun Monaten bereits geschlechtsreif. Beschlagene weibliche Tiere, Bachen genannt, ziehen sich rechtzeitig aus dem Sippenverband zurück, um in Abgeschiedenheit in einem selbstgebauten überdachten großen Kessel aus Zweigen, Gräsern, Farnen etc. zu „Frischen“.

Bei den Wildschweinen haben die Bachen das Sagen

Die Tragzeit der Bachen beträgt nur knapp vier Monate. Je nach Konstitution und Erfahrung des Muttertieres werden vier bis acht Frischlinge im Kessel geworfen. Die putzigen Kleinen tragen knapp zwei Monate lang ihr unverkennbares Streifenoutfit. Danach verblassen die Streifen zunehmend.

Die quirligen Streifenclowns sind die ersten Tage echte Stubenhocker, die sich kaum mal vor die Tür wagen. Muttergrunz ist natürlich ständig beim Nachwuchs und säugt den Nachwuchs regelmäßig mit bester Sauenmilch. Nach gut zwei Wochen trottet sie gemächlich mit den Neuankömmlingen zur Sippe. Mit der Nase haben alle anderen bereits wahrgenommen, dass da Verwandte im Anmarsch sind. Es gibt keine dummen Schweine.

Längst haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass Wildschweine zu beachtlichen kognitiven Leistungen fähig sind. Bei den wilden Schweinen herrscht das Matriarchat. Die Leitbache führt den Familienverband zu den besten Futter- und Trinkstellen. Bei plötzlicher Flucht gibt sie im Schweinsgalopp die Richtung vor.

Im Alter von spätestens 18 Monaten werden männliche Tiere aus dem Weiberclan vertrieben. Die müssen dann als Junggesellenverband klarkommen. Starke, prächtige Keiler, die bis zu 200 Kilo wiegen können, sind ausgesprochene Einzelgänger. Die lassen sich liebestoll nur zur Rauschzeit bei den Bachen blicken. Oftmals mit Schaum vorm Mund.

Unser Autor, Peter Malzbender, ist Vorsitzender beim NABU Kreis Wesel.