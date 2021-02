Das KOM'MA probt und probt - für den Tag X

Duisburg Keine Aufführung, keine Zuschauer, kein Geld. Beim Kinder-und Jugendtheater KOM’MA wird’s klamm. Da kommt unsere Spende gerade recht.

August 2016 – das waren noch Zeiten. Das Kinder- und Jugendtheater „KOM’MA“ wird 40 Jahre jung (Foto oben), steht regelmäßig auf der Bühne, feiert Premieren, bespielt Schulen und Kitas – und natürlich das kleine zauberhafte „eigene“ Haus an der Schwarzenberger Straße 147. „Gut, dass wir ordentlich gewirtschaftet haben“, sagt Gründungsmitglied und Schauspielerin Renate Frisch heute und guckt dennoch nicht wirklich glücklich.

Hinter den geschlossenen Türen wird geprobt und geprobt und geprobt

Die Corona-Zwangspause macht dem Theater zu schaffen. Keine Aufführungen, keine Einnahmen. „Wir sind froh, dass wir keine Miete für unser Haus zahlen müssen“. Die Stadt Duisburg trägt diese Kosten - seit 26 Jahren schon. Doch wie alle Kulturschaffenden drückt der kulturelle Lockdown auch die KOM’MA-Aktiven inzwischen an den Rand des Aushaltbaren. Finanziell vor allem.

Eine Spende in Höhe von 2075 Euro - aus dem Verkaufserlös unseres Bauernhofcafé-Führers Hereinspaziert

Da kommt so eine unverhoffte Spende gerade recht. Wie berichtet, können wir aus dem Verkaufserlös unseres Bauernhof- und Landcafé-Führers „Hereinspaziert 2019) vier Einrichtungen mit jeweils 2075 Euro bedenken. Darunter zählt nun auch das KOM’MA, das älteste freie Kinder- und Jugendtheater des Landes. Was das siebenköpfige Ensemble antreibt ist nicht nur purer Idealismus und Spaß am kreativen Treiben, es ist die Gewissheit, dass es Phantasie und Erzählen braucht, Geschichten müssen erzählt werden – lustige und unterhaltsame, ernste und kritische, Mut machende und stärkende – und das gilt ganz besonders für ein engagiertes Kinder-und Jugendtheater.

Der Förderverein "Spielträume" hilft auch

Nun ruht der Spielbetrieb seit Wochen, im späten Herbst gab es noch ein bisschen Theaterbetrieb auf Sparflamme, immerhin konnte noch Premierenstücke gefeiert werden. Doch nun ist es still geworden. Und auch mobile Aufführungen in Schulen und Kitas funktionieren nicht unter all den Corona-Regeln – aber hinter den geschlossenen Türen wird dennoch eifrig gearbeitet. „Wir proben ohne zu wissen, wann wir wieder öffnen können“, sagt Renate Frisch.

Zum Glück springt so oft es geht der Förderverein „Spielträume“ ein. Vorsitzende Ursula Happe hat den 2008 mitgegründet.

„Wir hoffen, dass, wenn die Schulen wieder öffnen dürfen, wir auch mit unserem mobilen Theater wieder unterwegs sein können.“

Alle Stücke schreibt das KOM’MA Theater selbst, übrigens auch die für Erwachsene.

www.kommatheater.de

Kleiner Blick in den Spielplan

"Wir wollen nicht jammen, wir wollen positiv bleiben“, sagen die KOM’MA-Leute auf ihrer Homepage. Und lassen den Blick zu auf das, was ganz sicher in diesem Jahr noch kommen wird. Zum Beispiel: – „Das NEINhorn“ nach dem bekannten Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. – Ein neues Stück für Kids ab 11 Jahren: „GRRRLS“ von Uta Bierbaum. – Und für Erwachsene: Rio70 und L_OVEPAR_DE - eine Verblendung.