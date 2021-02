Der Gocher Rosenmontagszug ist anders - und sooo niedlich

Goch Der Gocher Rosenmontagszug ist anders als andere. Die Motivwagen sind 35 Zentimeter lang und 30 Zentimeter hoch. Ganz schön verrückt.

Normal jeck kann jeder mögen sich die Gocher Karnevalisten gedacht haben. Und: Kein Rosenmontagszug an Rosenmontag – das geht gar nicht. Und wenn er auch noch so klein sein wird – mit 98 Zugnummern, 74 Wagen, 20 Fuß- und vier Musikgruppen und sogar dem Kehrwagen am Ende wird dieser etwas andere Karnevalsumzug am Montag in Goch ganz sicher einer der irgendwie dann doch größten werden.

35 Zentimeter lang, 30 Zentimeter hoch

Alle „Wagen“ sind natürlich selbstgebaut – und alle nach besonderen Vorgaben: Jeder Motivwagen darf höchstens 35 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und 30 Zentimeter hoch sein! Und: Alle Wagen müssen sich von einer Schnur ziehen lassen – was für die Fußgruppen bedeutet, dass sie auf kleinen Plättchen montiert werden müssen, unter denen wiederum kleine Räder installiert sind.

Und grün sollten die Püppchen und die Deko auch nicht sein – die Fachleute von Goch TV wollen zum Filmen eine „Greenbox“ als Hintergrund einsetzen…

Mannomann!

Bloß nix Grünes

Die auch in „normalen“ Zeiten aktiven Zugbegleiter Andreas Strötges und Stephan Joosten organisieren das närrische Zugwesen – und Armin Walter von „Goch TV“ filmt das Ganze. Heißt: Vor der Greenbox im Studio wird nach und nach jeder Wagen ganz langsam mit der Schnur an der Kamera vorbeigezogen, am Ende werden die kleinen Videosequenzen fachgerecht aneinandergereiht. „Diese Sequenzen werden zu einem Video zusammen gesetzt, vertont, mit Musik hinterlegt und im Hintergrund mit wichtigen Gebäuden und Plätzen aus dem Stadtgebiet als Hintergrund belegt. So entsteht der Eindruck, dass der Zug virtuell durch die Stadt zieht“, sagt Andreas Strötges. Natürlich wird der Sitzungspräsident des RZK den gesamten Zug moderieren, wie das auch im realen Narrentreiben der Fall ist.

Legomänchen und Playmobilfräuchen

Und dann wird am Rosenmontag der Miniaturzug mit all seinen Legomännchen und Playmobilfräuchen, mit den lustigen und farbenfrohen Pappmachéautos und gebastelten Musikgruppen mit stimmungsvollen Täterätätää durch die heimischen Wohnzimmer ziehen – als Fernseh-Event und live gestreamt im Internet und anderen digitalen Kanälen. Wenn das nicht mal einen dreifachdonnernden Tusch wert ist!

Eine ziemlich verrückte Idee – an der sich zahlreiche Gocher Vereine, Kindergärten und jecke Köpfe begeistert beteiligt haben. Mit so viel Kreativität und Einsatz haben die Verantwortlichen vom RZK, dem Rosenmontagszug-Komitee, gar nicht gerechnet. 98 Zugnummern haben Andreas Strötges und Stephan Joosten vergeben – und damit ist der „kleine Zug“ sogar etwas länger als der klassische Rosenmontagslindwurm.

Die Idee zu diesem Projekt hatte Theo Aymanns – ein Mann von der Videoplattform Goch TV, einer Art Stadtfernsehen – als er mit seinen Enkelkindern LEGO-Steinchen zusammen baute. Das Festkomitee des RZK war begeistert – Karnevalsvereine und Gruppen, Kindergärten und -tagesstätten wurden angeschrieben. Im schönen alten Gocher Stadttor, in dem praktischerweise auch ein Karnevalsmuseum untergebracht ist, haben auch die Kollegen von Goch TV ihr Büro – und das verwandelte sich nach und nach in eine Wagenburg. Die Zugbegleiter Strötges und Joosten werden an diesem Wochenende die letzten Projekte noch fotografieren – damit alles auch noch auf der Homepage des RZK rechtzeitig zu sehen sein wird.

Der Rosemontagszug zieht durchs Wohnzimmer

Schließlich sollen die schönsten Wagen und Fußgruppen auch prämiert werden – die Preise sponsern Sparkasse und Stadtwerke. Bis morgen müssen dann die letzten Musikstücke und Kommentierungen eingespielt, die finalen Videofilmchen gesetzt sein. „Noch läuft alles nach Plan“, sagt Theo Aymanns. Die WDR-Lokalzeit war auch schon gucken und strahlt am morgigen Freitag einen kleinen Vorbericht aus.

Hier zieht der Zug

Pünktlich um 14.11 Uhr geht’s auf Goch TV los am Rosenmontag: www.GOCH.TV – Dabei sein man auch auf Youtube – einfach nach Goch TV suchen. Oder: www.facebook.com/goch.tv und natürlich auf den Webseiten vom RZK (www.rzk-goch.de) und den Gocher Karnevalsvereinen.