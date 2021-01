Der Limes am Niederrhein soll zum UNESCO-Welterbe werden

Symbolbild zur ehemaligen römisch-germanische Grenze am Niederrhein: Zwei Legionäre der "Classis Augusta Germancia" stehen im Archäologischen Park in Xanten. Die damalige Colonia Alpia Trainana lag am Niedergermanischen Limes, direkt am Rhein.

Am Niederrhein. Im Sommer will die UNESCO entscheiden, ob der Niedergermanische Limes ein Welterbe ist. Der Antrag läuft, auch der Niederrhein hofft.

Sie war rund 400 Kilometer lang, führte über eine weite Strecken auch am Niederrhein entlang, existierte knapp 400 Jahre und soll in diesem Sommer zum UNESCO-Welterbe erklärt werden. Die Rede ist vom Niedergermanischen Limes, einer ehemaligen Grenze der alten Römer. Am 9. Januar 2020 wurde der Antrag dazu gestellt, genau ein Jahr später gibt sich Jens Schubert vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zurückhaltend optimistisch – und spricht von „Hoffnung“.

Einerseits hofft er auf einen positiven Beschluss der UNESCO-Kommission. Andererseits hofft er, dass die nächste Welterbe-Sitzung überhaupt wie geplant stattfinden kann: im Juni oder Juli dieses Jahres im chinesischen Fuzhou. Dort soll über die Bewerbung entschieden werden. Aber: Schon das 44. Treffen des World Heritage Comittee mit Sitz in Paris im vergangenen Sommer wurde auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt.

Die Bewerbung zum UNESCO-Welterbe ist ein Politikum

In der Zwischenzeit wird weiter an der Bewerbung gearbeitet. „Es werden noch Nachfragen der Gutachterkommission beantwortet“, teilt Jens Schubert vom Landschaftsverband Rheinland auf Anfrage mit. Ende Februar sei das Antragsverfahren dann offiziell abgeschlossen. Im vergangenen Jahr hatten Mitglieder der Kommission den Niedergermanischen Limes bereist und vor Ort begutachtet. Dies sei „ohne große Einschränkungen“ möglich gewesen, trotz Corona.

Viel mehr möchte der LVR-Wissenschaftler aber nicht sagen, „um eine Entscheidung der Kommission nicht zu beeinflussen.“ Das Vorhaben ist ein Politikum, die Erwartungshaltung ist entsprechend groß. Den Antrag stellten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und die Niederlande gemeinsam. Die Aufnahme in die UNESCO-Liste wäre „in kultureller und touristischer Hinsicht sehr bedeutend“, betonte damals NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach.

Die "nasse Grenze" führte vom Vinxtbach über den Niederrhein bis zur Nordsee

Als Niedergermanischer Limes wird die Grenze zwischen der römischen Provinz Germania inferior und dem freien Germanien bezeichnet. Diese verlief vom Vinxtbach in Rheinland-Pfalz bis an die Nordsee im niederländische Katwijk aan Zee, ging dabei größtenteils entlang des Rheins, daher wird auch von einen „nassen Grenze“ gesprochen. Im Gegensatz zum Obergermanisch-Raetischen Limes, der durch Erdwälle, Holzpalisaden, Mauern und Wachtürme gesichert war; und übrigens seit 2005 ein UNESCO-Welterbe ist.

Archäologische Überreste des Niedergermanischen Limes sind heutzutage in 19 Städten oder Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu finden. Am Niederrhein unter anderem in den Stadtgebieten von Duisburg, Moers, Kalkar, Kleve, Wesel und Xanten. Ob sich alle diese Kommunen zukünftig mit dem UNESCO-Welterbe schmücken können – abwarten. Wenn ja, würde das neue UNESCO-Welterbe im Rahmen des 25. Limeskongress in Nimwegen der Öffentlichkeit vorgestellt werden, also noch in diesem Jahr.