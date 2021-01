Die NRZ-Chronik: 1952: Die NRZ erscheint an immer mehr Orten

Essen. Im Jahr 1952 vergrößert sich das Verbreitungsgebiet der NRZ. Die Zeitung erscheint jetzt auch in Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf.

Zum 1. Januar 1952 erweitert sich das Verbreitungsgebiet der NRZ. Was im September 1950 bereits mit den Gründungen der Lokalredaktionen in Geldern und Kleve begann, setzte sich etwas mehr als ein Jahr später südlich weiter fort. Die Rheinisch-Westfälische Verlagsgesellschaft, die die NRZ herausgibt, übernimmt die Redaktionen des Rhein-Echos und der Rheinischen Zeitung.

Es gibt nun zusätzliche Lokalredaktionen in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln und Leverkusen-Opladen. Zunächst erscheinen die neuen Ausgaben unter dem Namen „Westdeutsche Neue Presse“, danach unter dem Titel „Neue Rhein Zeitung“. Auch in Solingen und Wuppertal erscheint jetzt die NRZ, hier aber als Neue Ruhr Zeitung.

Neues Druckhaus in Köln-Deutz

Mit der Vergrößerung des Verbreitungsgebietes müssen auch bei Druck und Satz neue Wege gegangen werden. Neben dem Druckhaus in Essen wird die NRZ jetzt auch in Köln-Deutz gedruckt. Gesetzt wird die Zeitung neben diesen beiden Standorten fortan auch in Düsseldorf. Die Auflage der NRZ überschreitet in diesem Jahr die Marke von 200.000 Exemplaren.