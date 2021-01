Die NRZ-Chronik: 1956: NRZ bekommt neuen Chefredakteur

Essen. Bundeskanzler Adenauer erweist sich als Leser der NRZ. Mit Anton Müller-Engstfeld übernimmt ein neuer Chefredakteur.

Das Jahr 1956 beginnt mit einer Vergrößerung des NRZ-Verbreitungsgebietes auf Kettwig. Im März übersteigt die Wochenendauflage die Marke von 250.000 Exemplaren. Insgesamt hat die NRZ in diesem Jahr 2500 Beschäftigte. Sie alle freuen sich im Juli über den zehnten Geburtstag der Zeitung. Am 28. Juli lädt die Zeitung deshalb zu einem Fest im Essener Saalbau.

Wie sehr die NRZ bedeutender Teil der Bonner Republik ist, zeigt eine Anekdote aus der Bonner Geschäftsstelle, die Chefredakteur Klaus Besser in einem Editorial erzählt. Ein Beamter der Bundesregierung wollte dort seine NRZ abbestellen. Auf die Frage, ob die Zeitung ihm nicht mehr gefalle, erwiderte er, dass er die Zeitung sehr wohl noch gerne lese, die NRZ aber nicht immer die Standpunkte des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer vertrete. Aus Sorge um seinen Arbeitsplatz würde er sie in Zukunft lieber am Kiosk kaufen wollen.

Bundeskanzler Konrad Adenauer ist NRZ-Leser

Doch Chefredakteur Klaus Besser weiß in seinem Editorial Rat: Auch wenn die NRZ keinesfalls Parteigängerin des Kanzlers sei, wisse man die Qualitäten des Politikers dennoch zu schätzen. Und das beruhe offenbar auf Gegenseitigkeit. Denn auch Adenauer ist NRZ-Leser, weiß Besser. Ein Bild des Politikers an seinem Schreibtisch in Bonn zeigt im Vordergrund einen Zeitungsständer, in dem auch die Neue Rhein Zeitung steckt. Besser fasst zusammen: „Unser Beamter befand sich also in allerhöchster und in bester Gesellschaft.“

Zum 1. Oktober gibt es eine personelle Veränderung in der Chefredaktion. Anton Müller-Engstfeld übernimmt von Klaus Besser.