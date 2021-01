Die NRZ-Chronik: 1965: NRZ-Korrespondenten in 60 Städten

Mit einer Neon-Werbeanlage präsentiert sich die NRZ 1965 an prominenter Stelle am Hauptbahnhof in Essen.

Essen. Für die NRZ arbeiten 1965 mehr als 120 Redakteure und 60 Korrespondenten aus aller Welt. Die Auflage wächst auf 270.000 Exemplare.

Die NRZ geht in das Jahr 1965 mit einer geänderten Führungsstruktur. Neben Chefredakteur Jens Feddersen gibt es fortan ein Kollegium aus leitenden Redakteuren. Als neue Stellvertreter werden Karl Huber, Arnold Gahlen und Kurt Gehrmann ernannt.

Die NRZ beschäftigt in diesem Jahr 120 Redakteure, über 600 freie Mitarbeiter und kann auf Korrespondenten-Berichte aus 31 deutschen Städten und weiteren 29 Städten aus aller Welt zurückgreifen. Um die Produktion und Verwaltung der Zeitung kümmern sich 600 Angestellte. Die Wochenendausgaben erreichen in dieser Zeit eine Auflage von mehr als 270.000 Exemplaren und haben einen Umfang von mehr als 70 Seiten. Damit die Abonnenten der NRZ ihre Zeitung pünktlich auf dem Frühstückstisch liegen haben, sind täglich schon früh morgens 1400 Zusteller unterwegs, um die druckfrischen Ausgaben in den Briefkästen an Rhein und Ruhr zu verteilen.