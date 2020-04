Kinderbuch zu Corona: Covid erzählt seine Geschichte

Duisburg. Wie erklärt man Kindern die Corona-Pandemie? Der Duisburger Künstler fotolulu hat nun sein zweites Bilderbuch fertig: „Covid ist da – was nun?“

Wie erklärt man Kindern die Corona-Pandemie?

Leicht verständlich erklärt Covid, was er und seine Kollegen so anrichten – und wie man sich schützen kann. Foto: fotolulu

Ein Duisburger Kinderbuchautor und Fotograf, der mit dem Künstlernamen fotolulu unterwegs ist, hat sich da so seine Gedanken gemacht. Und er hat ein Bilderbuch dazu geschrieben und das das auf seine Webseite gestellt, damit es sich jeder kostenlos dort „abholen“ kann (wir berichteten am 8. April).

Warum Covid die Welt erschreckt

„Warum Covid die Welt erschreckt“ hat viele große und kleine Leser schon schwer begeistert – sogar im australischen Rundfunk ist das Büchlein vorgestellt worden.

Das hat fotolulu, der im „richtigen Leben“ als IT-Fachmann in der Administration des Krankenhauses Bethanien in Moers arbeitet, mächtig gefreut – und ihn motiviert, nachzulegen. Und schon ist der zweite Band fertig: „Covid ist da – was nun?“

Wieder erzählt das Virus die Geschichte selbst – aus seiner Sicht. Freundlich, leicht verständlich, mit bunten Illustrationen.

Auch das zweite Bilderbüchlein zum Thema Covid 19 kann kostenlos im Netz gelesen werden. Der erste Band ist schon in mehrere Sprachen übersetzt worden – und auch als Hörbuch downzuloaden. Foto: fotolulu

Und so fängt es an:

„Ich bin eigentlich kein echtes Lebewesen, ich muss auch nicht essen und kann mich auch nicht selber vermehren. Ich bin eine Art Eiweißkugel, und im Inneren habe ich ein paar Erbinformationen, die mir sagen, was ich tun muss. (...)“

Was ist eine Wirtszelle

Und dann erzählt Covid, wie sich die Menschen anstecken, warum manche krank werden und manche nicht, warum die Schwestern und Pfleger im Krankenhaus Schutzkleidung tragen.

Er erklärt, was ein „Kontaktverbot“ ist – und warum es das jetzt gibt. Oder was eine Wirtszelle ist. Alles wunderbar leicht erzählt und nett illustriert – und wie im ersten Büchlein gilt: Mit diesen Erklärstücken können auch Erwachsene prima etwas anfangen.

Und es endet auch wieder ein wenig philosophisch:

„Es wird noch lange dauern, bis wir verschwunden sind und alles so wird wie vorher. Ihr müsst Euch die Frage stellen, ob Ihr wirklich wollt, dass es so weiter gehen soll wie vorher.“

hier geht's zum Buch und zu vielen Aktionen und Informationen

Und: „Vergesst bitte auch nicht die Menschen in ärmeren Ländern, die wir Covids sehr schlimm getroffen haben. Sie brauchen jetzt Eure Hilfe.“

Kostenlos lesen: www.covid.fotolulu.de