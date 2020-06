Katharina ist die Bedienung im Biergarten Kastanienhof in Moers.

Gastro Entdecken Sie schöne Biergärten am Niederrhein

Am Niederrhein. Der Spätsommer zeigt sich von seiner schönen Seite: Wie wäre es da mit einem Besuch im Biergarten? Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Auch im Spätsommer locken Biergärten mit einem kalten Getränk und gemütlicher Atmosphäre. Egal ob gesellig, idyllisch, weithin beliebt oder versteckt gelegen, schattig unter Bäumen oder mit fantastischem Blick auf den Rhein: Die Biergärten am Niederrhein haben einiges zu bieten. Wir haben uns in der Region umgeschaut:

Die schönsten Biergärten in der Region:

In unserer Karte haben wir 50 Biergärten aufgelistet – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Mit einem Klick auf eines der blauen Bierkrug-Symbole werden weitere Informationen angezeigt. Viel Spaß beim Durchklicken! Haben Sie noch mehr Tipps für schöne Biergärten in der Region? Schreiben Sie uns gerne Ihren Vorschlag an redaktion@nrz.de

