Jannik Berbalk vom Niederrhein: Ein FFF-Aktivist mit Zukunft

Jannik Berbalk am Rand der Klimademo auf der Wiese vor dem Landtag in Düsseldorf.

Am Niederrhein. Jannik Berbalk aus dem kreis Kleve ist der mediale Kopf von Fridays for Future am Niederrhein. Eine Begegnung bei der Klimademo in Düsseldorf.

Gegen Ende der Demo steigt Jannik Berbalk auf die kleine Bühne auf der Wiese vor dem Landtag in Düsseldorf. In der Hand hält er ein Büchlein mit rotem Leineneinband, das ihn als Mitglied der SPD ausweist. „Hier haben schon ganz viele Leute reingeschrieben, was sie vom Kohleausstiegsgesetz halten. Wer will, kann es auch noch tun. Ich werde mein Parteibuch der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks vorlegen, damit sie lesen, was wir von der Politik der Bundesregierung halten.“

Als der johlende Beifall verebbt, erklärt der 21-jährige Aktivist der Fridays for Future-Bewegung aus dem Kreis Kleve in einer vorbereiteten Rede, was ihn und geschätzte 700 bis 800 Teilnehmer am vergangenen Freitag auf die Straßen der Landeshauptstadt trieb. Plakativ ausgedrückt: „Kohlestopp statt Ausstiegsflop!“.

Hallo Jannik. Deutschland wird spätestens bis im Jahr 2038 die Verstromung von Braun- und Steinkohle beenden. Warum reicht Dir das nicht?

2038 ist viel zu spät. Wir fordern einen Kohleausstieg bis spätestens 2030. Nur dann können die Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens noch eingehalten werden, denen die Bundesregierung 2015 selbst zugestimmt hat.

Die Demo meldete Jannik Berbalk mit an. Unterwegs war er als Ordner, später hielt er noch eine vorbereitete Rede. Foto: Ingo Plaschke

Wer sagt Dir, dass diese acht Jahre Unterschied zu viel sind?

Entscheidend ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Das heißt den von Menschen gemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt darauf zu begrenzen. Das ist das Mindeste, was wir brauchen, um eine gerechte Klimapolitik zu gestalten. Diese Zahl haben wir uns nicht ausgedacht, sie wird von zahlreichen anerkannten Wissenschaftlern vertreten. Deshalb: Wir müssen so schnell wie möglich handeln.

Was gibt Dir Hoffnung, das ambitionierte Ziel doch noch zu erreichen?

Schau Dich bitte um. Hier und heute ist die erste landesweite Fridays for Future-Demo nach dem Corona-Lockdown. So viele Menschen sind auf der Straße. Natürlich könnten es noch mehr sein. Aber: Wir sind da, wieder da, immer noch da. Und: Wir werden bleiben. Wir gehen nicht mehr weg, unsere Forderungen auch nicht.

Jannik Berbalk, geboren in Kevelaer, wohnhaft in Geldern, gehört zu den beiden Anmeldern dieser Klimademo, die in der Nähe des Hauptbahnhofes startet, vorbei an den Parteizentralen von CDU und SPD, bis vor das Parlamentsgebäude am Rheinufer führt.

Als am vorvergangen Freitag der Deutsche Bundestag mit 314 Ja- zu 237 Nein-Stimmen das Kohleausstiegsgesetz beschloss, organisierten Mitglieder der Fridays for Future-Bewegung in einer Telefonkonferenz die Demonstration eine Woche später.

Mit dabei: Jannik Berbalk. Beim Protestzug ist er mit einer Ordnerbinde am Arm und einem Lautsprecher in der Hand unterwegs.

Respekt! Du bist 21 Jahre jung und übernimmst schon so eine große Verantwortung.

Ach, da gab es schon größere Demos, die mit mitorganisiert habe. Und es gibt Demos, die von 14-Jährigen ausgetüftelt werden. Ältere Leute sind immer so überrascht, wenn junge Menschen sich organisieren. Aber wir können das, und zwar ziemlich gut. (lacht)

Also fühlst Du Dich und Deine Anliegen ernst genommen.

Mittlerweile schon. Anfangs wurden wir natürlich belächelt. Da dachten viele Erwachsene: „Ja, ja, lasst die mal machen.“ Aber wir wurden immer mehr und immer größer. Leider kam irgendwann Corona dazwischen. Obwohl: Auch in den vergangenen Monaten waren wir aktiv. Da haben wir unseren Protest ins Netz verlagert. Und jetzt sind wir wieder auf der Straße.

Nach der Rede ging es wieder zurück von Düsseldorf in den Kreis Kleve; übrigens ökologisch und politisch korrekt. Foto: Ingo Plaschke

Im August 2018 verweigerte die damals 15-jährige Greta Thunberg erstmals den Schulbesuch. Aus dem Klimastreik der schwedischen Aktivistin wurde eine weltweite Bewegung: Fridays for Future (FFF). In Deutschland etablierte sich die basisdemokratische Schülerbewegung im darauffolgenden Jahr, bundesweit.

Auch am Niederrhein gibt es einige Ortsgruppen (siehe Box) – und es gibt regelmäßig Aktionen, mal mit weniger, mal mit mehr Zulauf.

In Kleve sammelte FFF genug Spenden, um ein eignes Büro beziehen zu können. Laut Auskunft von Jannik Berbalk reicht die Miete „bis zum nächsten Mai, mindestens“.

Wie mischt Ihr Euch in den Kommunalwahlkampf ein?

Wir planen gerade eine Fahrraddemo, mehr darf und will ich noch nicht sagen.

Vor einem Jahr saßt Du mit Daniel Boßmann van Husen im Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Kleve...

… und kurz darauf wurde in Kleve der Klimanotstand ausgerufen, den wir damals angeregt hatten. Ein erster Erfolg, mehr symbolisch, aber immerhin eine Art Weckruf an alle.

Welche Forderungen stellt Ihr konkret an den Parteien?

Jede FFF-Gruppe muss für sich gucken, was in einer Stadt oder Gemeinde notwendig ist. Generell geht es um eine nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere beim Verkehr. Dazu gehört zum Beispiel die Ausweisung von Fahrradstraßen, ein funktionierendes Park+Ride-System, der Ausbau der Mobilität mit Anruf-Sammeltaxis und die Einführung eines Jahres-Bürgertickets für den ÖPNV.

In seinem Parteibuch sammelt Jannik Berbalk während der Demo 65 Einträge. Das Büchlein will er bei Barbara Hendricks, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Kleve, einwerfen – mit einem frankierten und an ihn adressierten Rückumschlag. „Ich möchte die Aktion nicht als Austritt gewertet wissen“, betont er.

Nein, er will sich weiter politisch engagieren. Zudem ist er Mitglied bei ATTAC, beim BUND, in der IG Metall, ja sogar den Verein „Karneval für Geldern“ gründete er mit, um die Tradition im Ort wiederzubeleben. Aber erstmal will er sein Abitur am Abendgymnasium machen, das er besucht, neben seinem Job als Energieberater bei einer Solarfirma in Weeze. Ein Mann voller nachhaltiger Energie.

Wo siehst Du Dich im Jahr 2038?

(überlegt kurz) Mit einer Frau und Kindern – mitten im Kreis meiner Familie.

INFO: Fridays for Future am Niederrhein

Fridays for Future-Gruppengibt es auch am Niederrhein. Im Kreis Wesel etwa in Moers, Neukirchen-Vluyn und Wesel, im Kreis Kleve zum Beispiel in Kevelaer, Kleve und Rees. Infos über ihre Arbeit gibt es im Internet: fridaysforfuture.de/regionalgruppen, auch gibt es Video-Kanäle bei Youtube.de und haben einzelne Mitglieder Facebook-Accounts. Das Büro von FFF in Kleve befindet sich an der Van-den-Bergh-Straße 6b, Kontakt ist auch per Mail möglich: kleve@fridaysforfuture.de.