Kleve, um 1920, wer kennt die Dame im weißen Blüschen?

Kleve Hannelore Ritz hat für uns im Familienalbum geblättert. Aber das Geheimnis um die Dame im weißen Blüschen konnte sie nicht lüften

Das hat Hannelore Ritz dann ja doch keine Ruhe gelassen. Die heute 79-jährige Niederrheinerin lebt seit vielen Jahren schon in Jüchen, hat ihre Wurzeln aber in Kleve.

„Meine Cousine hat mir aus Duisburg Ihren Artikel über die Schwanenburg in Kleve zugesandt. Unsere Eltern stammen aus Kleve, und das Elternhaus unserer Mütter war das Hotel Victoria an der Materborner/Ecke Lindenallee, das im Krieg zerstört wurde.“ Und dann hat sie sich durch die alten Familienalben geblättert, die den Krieg überstanden haben – wie auch immer.

Wer ist die Dame in der Mitte?

Natürlich ist sie fündig geworden. Wie das so ist auf alten Fotografien, den ein oder anderen kann man noch zuordnen – aber es gibt auch immer Personen, da weiß man einfach nicht mehr, wer das war. Und so haben Hannelore Ritz und ihre Cousine Fotos verglichen, Erinnerungen durchforstet – aber das Geheimnis um die Dame in dem weißen Blüschen und dem Schleifchen dazu in der Mitte des Damenkränzchens konnte nicht gelüftet werden. „Wir wissen wirklich nicht, wer das sein könnte.“

Nun sind Sie an der Reihe, liebe Leserinnen und Leser – vielleicht haben Sie eine Ahnung? Das wäre dann schon ein großer und sehr glücklicher Zufall, aber einen Versuch wert ist es allemal. Zur Orientierung vielleicht: Die Fotos stammen aus den 1920er Jahren, etwa. Zu der Zeit scheinen kleine Bootsausflüge im Schatten der Schwanenburg sehr beliebt gewesen zu sein. Bei den Personen auf dem Bild mit den fünf Damen im Boot handelt es sich – vermutlich – um Mitglieder der Familie Wellmanns.

Frau Ritz ist eine geborene Ledosquet



Ganz rechts: Margret Wellmanns (die Tante von Frau Ritz), neben ihr Maria Wellmanns (die Mutter von Frau Ritz), dann kommt die unbekannte Dame in der Mitte, neben ihr links Johanna Clemens (auch eine Tante von Frau Ritz).

Und ganz links außen die junge Dame mit dem Zopf? Hannelore Ritz, eine geborene Ledosquet im übrigen, seufzt. „Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, aber ich kann die Person nirgendwo unterbringen.“ Nun ja, wer sich durch die Fotoalben seiner Eltern blättert (es gab in der Tat Zeiten, in denen klebte man Fotos in spezielle Bücher – das war natürlich lange vor der Bilder-Klick-Zeit und den Handyfotounendlichsammlungen) – also wer’s tat und tut, kommt leicht ins Wundern. So sahen die Eltern in jungen Jahren aus. Das haben sie in ihrer Freizeit gemacht. So haben sie sich angezogen. Das war eine Familienfeier.

Spannend kann das sein. Und mitunter sehr vergnüglich. Wir sagen Dankeschön fürs Erinnern an Frau Ritz nach Jüchen!

Und wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich auch mit uns erinnern möchten: In unserer Serie „75 Jahre NRZ“ haben wir online in einem mit Geschichten gefüllten digitalen Zeitstrahl viele Ereignisse aus dem vergangenen Dreivierteljahrhundert zusammengestellt: www.nrz-chronik.de

Info:

Hannelore Ritz beschäftigt sich mit ihrer Familiengeschichte. Ihre Mutter, eine geborene Wellmanns, ist in Kleve geboren. „Vielleicht finden wir über Ihre Zeitung ein bisschen mehr über unsere Familie und ihr Leben in Kleve heraus“, hofft Hannelore Ritz, die eine geborene Ledosquet ist. Wer sich an Familie Wellmanns erinnern kann oder auf den Fotos jemanden wiedererkennt, kann sich gern bei uns melden. Wir leiten alles an Frau Ritz weiter: Mails an niederrhein@nrz.de