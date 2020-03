Stück zur Corona-Krise: „Die Pest“ im Schlosstheater Moers

Am Niederrhein. Das Theaterstück zur Corona-Krise wurde schon aufgeführt: in Moers. „Die Pest“. Jetzt ist Virus-Zwangspause. Intendant Ulrich Greb im Gespräch.

Die Premiere endete mit stürmischen Beifall. Das war im September des vergangenen Jahres, zu Beginn der damals neuen Theatersaison. Nun ist die Spielzeit unterbrochen, vielleicht ganz abgebrochen? Im Schlosstheater in Moers jedenfalls wurde auch das Stück „Die Pest“ nach einem Roman von Albert Camus – vorerst – abgesetzt. Der Klassiker der Weltliteratur von 1947 gilt gerade in der Coronavirus-Zeit als aktueller denn je. Ein Telefonat mit dem Intendanten des Hauses, Ulrich Greb.

Wann hatten Sie eigentlich die Idee, „Die Pest“ auf den Spielplan dieser Saison zu setzen, und warum?

Das war im Frühjahr 2019 – mit Blick auf 2020. In diesem Jahr jährt sich der Tod von Albert Camus zum 60. Mal. Wir hatten seine Texte mit Blick auf Europa gesichtet. Uns ging es um Themen wie die Abschottung des Kontinents und den Nationalismus. Wir waren nicht bloß an der Kritik eines Zustand interessiert, sondern auch am Entwurf eines Gegenbildes. So kamen wir auf „Die Pest“. Vom Coronavirus sprach damals noch niemand.

„Die Pest“ - eine ganz andere Seuche als das Coronavirus

Im Nachhinein betrachtet: ein genialer wie bitterer Einfall.

Das Bittere sollte man einem Theater aber bitte nicht vorwerfen. Es ist ja unsere Aufgabe, Themen aufzuspüren, um darauf mit unseren Mitteln reagieren zu können. Zumal man bei „Die Pest“ von Albert Camus anmerken muss: Er hatte seinen Roman unter ganz anderen Vorzeichen und mit ganz anderen Absichten geschrieben. Die Pest war bei ihm eine Seuche namens Faschismus, mit der Europa damals infiziert worden war.

Alle Vorstellungen waren ausverkauft – bis zur Zwangsspielpause. Foto: Jakob Studnar

Ein bisschen ist Albert Camus’ Stück auch absurdes Theater. So wie das richtige Leben gerade, oder?

Man kann bei Camus nachlesen, wie sich der Begriff der Normalität beinahe täglich verändert. Solche Erfahrungen machen wir gerade alle. Entscheidend bei Camus ist: Auch in einer solchen Situation habe ich die Freiheit, mich für die Mitmenschlichkeit zu entscheiden. Die Hauptperson, der Arzt Rieux, behandelt die Menschen weiter.

Das Volk braucht Brot und Spiele – auch Theater

Die Premiere des Stückes in Moers war umjubelt. Jetzt ist es abgesetzt. Künstlerpech, ein Drama oder gar eine Tragödie?

Alle unsere Vorstellungen war ausverkauft. Wir hoffen, dass wir das Stück nur zeitweilig nicht spielen können. Die Aussetzung gilt zunächst bis einschließlich 19. April. Wie es danach weitergehen wird, vermag heute aber niemand vorhersagen zu können.

Das gesellschaftliche Leben wird gerade Tag für Tag mehr lahm gelegt. Aber das Volk braucht doch Brot und Spiele – auch und insbesondere Theater.

Ich denke, alle Kulturschaffenden sind jetzt aufgerufen, auf diese Situation, die bisher niemand kannte, kreativ zu reagieren. Siehe etwa Italien. Dort treten Musiker hinaus und geben Balkonkonzerte – und die ganze Straße singt mit. Deutlich wird doch: Wenn sich Menschen in häuslicher Quarantäne befinden, steigt ihr Bedürfnis nach Mitmenschlichkeit. Wir als Theater werden uns dieser neuen, unbekannten Situation stellen.

Jeder Mensch trägt die Seuche in sich

Aktueller denn je kann „Die Pest“ wohl nicht mehr werden. Wäre es eine Möglichkeit, das Stück vor leerem Publikum aber als Live-Stream übers Internet anzubieten?

Sicher ist „Die Pest“ das Stück zur Pandemie. Gestern saßen wir zusammen, um uns einen Plan B zu überlegen. Klar ist: Wir haben das Stück noch nicht abgespielt! Wir prüfen, wie wir das Stück zu unserem Publikum bringen können – und dabei auch mit ihm in Kontakt zu treten, zum Beispiel über einen Live-Chat.

In dem Roman und im Bühnenstück wird deutlich, die Seuche trägt jeder Mensch in sich. So, wie demnächst wohl in echt.

Wie gesagt, bei Camus geht es um eine andere Seuche. Damit der Nationalismus sich ausbreiten kann, bedarf es gewisser Vorbedingungen, wie Ressentiments gegenüber anderen... Auf die heutige Situation gemünzt: Man muss aufpassen, nicht zwischen gesund und krank, sprich Freund und Feind zu unterscheiden. Das ist eine Gefahr. Oder: Ein Appell für die Solidarität.

Solidarität statt Hamsterkäufe

Umso wichtiger wird der Umgang der Menschen miteinander sein. Darum geht es ja vor allem in „Die Pest“. Was also kann uns dieser alte Text heute lehren?

Dass Menschen nicht in einen brutalen Egoismus abdriften. Sie können über sich hinauswachsen, können gemeinschaftlich leben.

Ulrich Greb, Intendant des Schlosstheaters in Moers. Foto: Volker Herold

An einer Stelle heißt es, im Belagerungszustand kann jeder Mensch zeigen, was für einer er ist. Bezogen auf heute: Zum Beispiel jemand, der unsolidarische Hamsterkäufe tätigt.

Das ist eine mögliche Reaktion in dieser Krise. Man kann aber auch Solidarität leben. Man kann für andere einkaufen und sich anderweitig umeinander kümmern.

Am Ende der Erzählung tauchen wieder gesunde Ratten auf, die Bewohner der Stadt atmen auf – für wie lange, bleibt aber offen. Hoffnung, einerseits, Bedrohung, anderseits.

Die Warnung von Camus, bezogen auf den Faschismus: Wehret den Anfängen! Auch ein Thema, das heute aktuell ist. Neben vielen anderen, die im Moment aber durch das Coronavirus medial verdrängt werden, etwa der Klimaschutz oder die Abschottung Europas.

Hintergund: Der Roman zur Corona-Krise

Der bildungsbürgerliche Roman zur heutigen Corona-Krise wurde längst geschrieben. Vor 73 Jahren, erschien von Albert Camus „La Peste“, so der Titel des französischen Originals, übersetzt: „Die Pest“.

Der Klassiker der Weltliteratur gehört an den Schulen in Frankreich noch immer zur Pflichtlektüre; und ist angesichts des global grassierenden Covid-19-Virus’ nun wieder in vieler Munde und Hände.

Eine Erzählung ohne glückliches Ende

In dem Roman wird die Geschichte der algerischen Stadt Oran erzählt. Eine zunehmende Zahl von toten Ratten kündigt an, dass dort eine Seuche ausgebrochen ist. Der Arzt Dr. Bernard Rieux erkennt die Gefahr und kann gegen anfangs erheblichen Widerstand durchsetzen, dass Quarantänemaßnahmen ergriffen werden. In der Küstenstadt wird der Ausnahmezustand erklärt. Es entwickelt sich der Mikrokosmos einer geschlossenen Gesellschaft, die auf eine tödliche Bedrohung reagiert. Alle üben sich in der Abwehr gegen einen gemeinsamen Feind, der sich seine Opfer scheinbar planlos aussucht. Am Ende wird dieser Feind besiegt. Als in Oran wieder gesunde Ratten auftauchen, können die Bewohner aufatmen – für wie lange bleibt offen.

„Die Pest“: Bei Camus ein Synonym für den Nazi-Terror

Albert Camus (1913-1960) schrieb fünf Jahre lang an seinem Roman, der ihn weltberühmt machte. 1957 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen, freilich für sein Gesamtwerk.

In seinem Roman hebt der Autor aber nicht nur auf die physische und moralische Zerstörung einer Gesellschaft durch die Seuche ab. Er hebt auch die einzigen Mittel hervor, abgesehen von der Medizin, um sich dem Schrecken entgegenzustemmen: Mut, Mitgefühl und Solidarität.

In „Die Pest“, das sollte man als deutscher Leser wissen, verarbeitete Albert Camus seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Allgemein wird die Pestseuche als Synonym für den Nazi-Terror im überfallenden und besetzten Frankreich gedeutet.

