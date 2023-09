Was macht eine Gewandmeisterin – Blick hinter die Kulissen

Gewandmeisterin Sandra Nienhaus in ihrem Reich bei der Burghofbühne in Dinslaken.

Dinslaken. Sandra Nienhaus ist Gewandmeisterin und hat auch schon für Diana Körner ein Kostüm geschneidert. Ein Blick hinter die Kulissen der Burghofbühne.

Sandra Nienhaus (51) hat nie vom Theater geträumt. Vielmehr brachte sie der Zufall vor mehr als 25 Jahren an die Burghofbühne: „Eine Klassenkameradin arbeitete dort als Schneiderin, und als sie eine Weiterbildung machte, wurde eine Schneiderin gesucht, die einsprang.“

Nienhaus studierte gerade Design, hatte aber keine Lust weiterzumachen, weil sie fast nur noch mit dem Computer arbeiten musste. „Die Burghofbühne war genau das, was ich wollte“, erinnert sie sich, denn sie kann dort kreativ sein. Sie legte die Meisterprüfung als Schneiderin ab, und seitdem leitet sie als Gewandmeisterin die Kostümabteilung des Theaters.

Der Arbeitsprozess ist immer der gleiche: Das Regieteam – Regisseurin, Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin – überlegt sich, wie das Bühnenbild aussehen soll. Die Kostümbildnerin macht dann Entwürfe, die sie zunächst mit der Regisseurin abspricht. „Und dann kommt sie damit zu mir, erklärt mir, welche Rollen es gibt und in welcher Szene die Ensemblemitglieder was anziehen sollen. Und das setze ich als Gewandmeisterin um.“

Dunkelgrüner Samt

Nur wenn sie auch als Kostümbildnerin eingesetzt ist, was gelegentlich vorkommt, stammen auch die Entwürfe von ihr. Eine festangestellte Kostümbildnerin gibt es nicht an der Burghofbühne, der oder die wird von Fall zu Fall engagiert. Wenn sie selbst das gesamte Kostümbild verantwortet, liest sie zuerst mal das Stück.

So soll’s dann aussehen – die nächste Aufführung ist in Arbeit… Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Um dann im Regieteam die Umsetzung der Vorstellungen des Regisseurs zu diskutieren oder gemeinsam eine Idee zu entwickeln. „Die vier Musketiere“ war das erste Kostümbild, für das sie allein verantwortlich war: Da hat sie sich die Ideen in Geschichtsbüchern gesucht.

Manchmal muss es etwas Blaues sein...

„Meist kriege ich Vorgaben: Es muss was Blaues in den Kostümen sein, zum Beispiel.“ Wenn die Entwürfe vorliegen, fängt sie an zu nähen. Bei „Good bye, Lenin“, mit dem die Truppe gerade auf Tour ist, musste sie so gut wie gar nichts selbst herstellen: „Nur zwei Gurkenkostüme. Alles andere sind Vintage-Sachen, die wir Second Hand gekauft haben oder die aus unserem Fundus stammen.“

Da wurde dann nur geprüft, ob etwas geändert werden musste: „Ein Kostüm entsteht auch bei den Proben. Da wird geguckt, ob es gut aussieht und sich die Schauspieler darin ihrer Rolle entsprechend bewegen können.“ Manchmal sind es auch die Schauspieler, die genaue Vorstellungen zur Kleidung ihrer Figur einbringen: „Oder sie sagen: Besorg’ mir eine Brille oder das Shirt muss eine andere Farbe haben.“

Dann sucht sie im riesigen Fundus unter dem Dach, wo vom Barockkostüm bis zur lebensgroßen Plüscheule alles aufbewahrt wird. Ihr Lieblingsstück findet sie auf Anhieb: „Das hat Diana Körner getragen, als Elisabeth I. in „Maria Stuart“. Drei Wochen habe ich daran gearbeitet. Es ist etwas ganz Besonderes“, sagt sie lächelnd. Dunkelgrüner Samt, cremefarbene Seide, viele winzige Perlen, grünes Jadecollier am Dekolleté. Ein Traum. „Diana Körner hat es auch gern getragen“, freut sich Sandra Nienhaus noch heute.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wir am Niederrhein