Wie Miss Marple traumatisierten jungen Menschen helfen kann

Moers/Neukirchen-Vluyn Elke Herrmann bietet auf ihrem "Begegnungshof" traumatisierten jungen Leuten Hilfe an. Miss Marple, das zerrupfte Huhn, ist auch dabei.

„Regenbogenhaus“ – was für ein schöner Name. Dabei haben die jungen Menschen, die hier ein geschütztes Zuhause finden können, alles andere als regenbogenbuntfröhliche Erlebnisse und Erfahrungen hinter sich. Dinge, die einen nicht so schnell verlassen, die prägen, still vor sich hin gären und weh tun, die das Erinnern schwer und die Angst vor der Gegenwart groß machen. Der SCI Moers kümmert sich um junge Menschen, die es „erwischt“ hat, die Probleme haben, mit sich und der Welt, die nicht klar kommen, weder mit sich noch mit anderen. Eines der Projekte ist das „Regenbogenhaus“, ein Wohn- und Betreuungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene mit schweren seelischen Verletzungen.

Auf dem Tier-Mensch-Begegnungshof

Sozialpädagogische Mitarbeiter unterstützen die Jugendlichen in ihrer Alltagsbewältigung, in der Organisation des Zusammenlebens, in den Bereichen Schule, Ausbildung und Freizeitgestaltung.

Irgendwann haben Leiterin Birgit Pannenbecker und Sozial- und Traumapädagogin Elke Herrmann die Idee gehabt, den Regenbogenhaus-Bewohnern ein besonderes Angebot zu machen – mitten in der Natur, fernab von Therapieräumen und dem Rest der Welt, auf dem Tier-Mensch-Begegnungshof von Elke Herrmann, in Neukirchen-Vluyn.

Für Kinder und Jugendliche, die, zum Beispiel, massive Gewalterfahrungen gemacht haben, ist es schwer, wieder jemandem zu vertrauen. Elke Herrmann weiß das, und lässt die jungen Menschen erst einmal in Ruhe – die „Therapie“ übernehmen andere: Pferde, Meerschweinchen, zwei superliebe Hunde, Hühner und: „Miss Marple“. Ein ziemlich zerrupftes Huhn, das in seinem vorherigen „Zuhause“ alle Federn lassen musste – und nun mit einem selbst gestrickten Mäntelchen durch die Gegend läuft. Das mag den einen oder die andere durchaus an die eigene Lebenssituation erinnern.

Tiergestütze Pädagogik

Und so ist es ein Anliegen des Projektes, mit tiergestützter Pädagogik seelisch belasteten jungen Menschen Momente des Trostes zu schenken, einen geschützten Raum anzubieten. Mit klaren Regeln, mit Verlässlichkeit und Achtung. Der Besuch auf dem Hof auf dem Land ist für viele ein besonderer Moment, weiß Birgit Pannenbecker. „Wir haben eine Bewohnerin, die große Angst hat, ihr Zimmer zu verlassen – wenn man dann sieht, wie sie mit den Pferden umgeht, wie sie auflebt, in kleinen Schritten mutiger wird – das ist toll.“

Gern würden Birgit Pannenbecker und Elke Herrmann das Projekt öfter anbieten. Zurzeit ist finanzierbar, dass eine kleine Gruppe sechsmal jeweils einmal in der Woche für zwei Stunden auf den Hof von Silke Herrmann kommen kann. Danach wird gewechselt und eine andere Gruppe darf ‘ran.

Der SCI:Moers

Der SCI Moers ist Teil der weltweiten Bewegung des Service Civil International – und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und benachteiligte Gruppen ein. Zudem steht die Förderung der Verständigung zwischen Menschen mit unterschiedlichen sozialen und ethnischen Hintergründen im Mittelpunkt. Wir freuen uns, dass wir nun den dritten Scheck (von insgesamt vieren) dem SCI für die Arbeit im und mit dem „Regenbogenhaus“ (siehe auch Text unten) übergeben können.

Aus dem Verkaufserlös des Bauernhofcafé-Führers „Hereinspaziert 2019“ konnten wir insgesamt 8300 Euro ausschütten, die wir zu gleichen Teilen an vier soziale Einrichtungen/Projekte verteilen. Heute nun also gehen 2075 Euro an den SCI Moers. Wozu das Geld verwendet wird: Siehe oben. wasch