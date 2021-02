Wir sollten mal wieder Brezel backen

Am Niederrhein Eine ziemlich brachiale Idee von unserem Gastautor Bastian Rütten: Brezel backen. Die sollen ja Glück bringen...

Brachial – das klingt in unseren Ohren grob, das klingt herzlos, wenig empathisch und (so ganz unterbewusst) schwingt vielleicht sogar die Redewendung von der „brachialen Gewalt“ mit. Alles in allem: Sehr unschöne Assoziationen; zumal zu Beginn eines ohnehin nicht sorgenfreien Jahres.

Wenige wissen wahrscheinlich, dass dieses Wort auf die lateinische Sprache zurückgeht. Brachium, das meint den Arm und das, was zu ihm gehört. Meine Lateinzeiten waren bei weitem nicht die besten Erfahrungen meines Lebens. Aber: Von kulinarischen Köstlichkeiten war ich immer schon verführbar.

Das lateinische Wort brachium

Kaum einer wird es wissen: Das lateinische Wort „brachium“ ist ebenfalls der Ursprung des Wortes Brezel.

Und zu Neujahr haben wir zuhause die Produktion der Neujahrsbrezel hochgefahren. Das liegt zum einen daran, dass wir (wie viele derzeit) viel Zeit hatten. Zum anderen aber auch daran, dass wir dieses süße Gebäck in diesem Jahr einigen lieben Menschen mehr an die Türen gehangen haben.

Großeltern, Freunde, Nachbarn… viele wurden bedacht – brachial. Denn: dieses Traditionsgebäck erinnert in seiner Form an verschlungene Arme, an alte Gebetshaltung der Mönche im Mittelalter.

Man könnte fast meinen, dieser Brauch der Brezel, wie er in weiten Teilen des Niederrheins (und darüber hinaus) üblich ist, hätte in diesem Jahr besonders Sinn. Da, wo wir mit unseren Armen und Händen weder umarmen, noch grüßen, noch Nähe zeigen können, springt ein delikater Platzhalter ein.

Die verschlungenen Arme der Brezel

Die verschlungenen Arme der Brezel erinnern mich daran, was wir uns in den letzten Monaten abtrainieren mussten. Ich bin oft erschrocken, wie schnell das ging. So befremden mich Fernsehaufnahmen alter Tage. „Schau mal… da durfte man sich noch berühren!“ – Spätestens seit dem Neujahrstraumschiff aber ist der Abstand von einem Brachium (also einem Arm) auch in der leichten Unterhaltung angekommen. Da tut es gut, wenn die Arme des süßen Backwerkes uns an all das erinnern, was uns schmerzlich abgeht.

Die süßen Genussmomente unserer Backkünste haben (so hoffen wir) ein wenig den Geschmack auf Begegnung, Umarmung, Nähe wiedererweckt. Neujahr war in diesem Jahr besonders der Anlass, sich zu Glück und Segen zu wünschen.

Die Dichterin Rose Ausländer schreibt dazu: „Im neuen Jahr grüße ich meine nahen und die fremden Freunde.“ Und dann schließt sie später das Gedicht mit folgendem Satz: „…grüße mich selber mit dem Zuruf: MUT!“

Es wäre nun an uns. Ja, es ist schon Mitte Februar.

Aber: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.

Hefe, Milch, Mehl, Butter, Eier, Zucker und Eier sind schnell besorgt. Nach rund 30 Minuten Backzeit gibt es dann die Möglichkeit zu brachialer Vorfreude auf all das ,was hoffentlich 2021 wiederkommen wird. Das kann und muss man eigentlich auch an andere verschenken – denn: es macht Mut und schmeckt nach Leben!

In diesem Sinne: Ein gesegnetes, ein gutes und gesundes, ein behütetes neues Jahr für Sie und alle, die Ihnen nah und fern Freundin und Freund sind. Und das kann man sich auch noch im Februar wünschen...