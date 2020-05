Zum 75. – Mensch, Jupp: eine Annäherung an Herrn Heynckes

Am Niederrhein. Jupp Heynckes wird am 9. Mai 75 Jahre alt. Zeit, um eine Bilanz zu ziehen. In Fischeln, einem Dorf am Niederrhein. Wo eine besondere Bank steht.

Josef Heynckes wird am Samstag 75. Zeit, um eine vorläufige Bilanz zu ziehen. Seinen Frieden hat er in Fischeln gefunden, einem Dorf am Niederrhein. Hier wird klar: Es gibt Dinge im Leben,

die mehr als Tore und Titel zählen. Zu sehen an einer Bank am Waldrand...

Von seiner Haustüre bis zu der Holzbank, die am Rand eines Wäldchens steht, sind es rund 500 Meter. Der Weg reicht nicht aus, um alle Titel aufzuzählen, die er als Spieler und Trainer gewonnen hat; abgesehen von den 195 Toren, die er für seine Borussia aus Mönchengladbach schoss.

Welt- und Europameister war er, deutscher Meister, Champions League-Sieger, Uefa-Cup- und DFB-Pokal-Gewinner auch, alles mehrfach, dazu zwei Mal Torschützenkönig der Bundesliga und Welttrainer des Jahres nach dem Triple-Triumph mit den Bayern.

Diese Bank auf halbem Weg zwischen Fischeln und Hehler ist eine besondere Bank. Foto: Ingo Plaschke / pla

Die Liste ließe sich eindrucksvoll verlängern, aber was sagt das eigentlich über den Menschen aus?

Ein großes Kind der Fußball-Bundesliga – vom Niederrhein

Mittlerweile medial unbestritten: Jupp Heynckes, lange von Journalisten als „Osram“ verspottet, ist einer der ganz Großen des Fußballs.

Doch um zu verstehen, wie dieser Mann tickt, sollte man dahin gehen, wo er herkommt: in die bäuerlich-proletarische Tiefe des Raumes. An den Niederrhein, seine Heimat.

Trotz München, Bilbao oder Madrid ist er ihr stets treu geblieben; wie wohl auch seiner Ehefrau Iris, in gesunden wie in kranken Zeiten.

Vom Hinterhof über Grün-Weiß Holt in die Fohlen-Elf

Von der Bank aus, die auf halbem Weg zwischen Hehler und Fischeln steht, schweift der Blick über zart begrünte Felder. Es ist eine Landschaft, die auf den ersten Blick genauso unspektakulär wie der „Heynckes Jupp“ erscheint.

So wurde der freundliche, stille Junge genannt, der stundenlang die Pille gegen die Hauswand kickte und mit ihr im Hinterhof jonglierte, und der nach dem WM-Finale ‘54 wie der ungarische Stürmer Ferenc Puskás werden wollte; ein Fußballer also.

In Fischeln fand „Don Jupp“ seinen Frieden

Die Bank, fünf Eichenholzbretter auf zwei Betonfüßen, hat der Wanderverein Hehler an den asphaltierten Wirtschaftsweg gestellt. Ein glänzendes Messingschild zeugt davon, mitten auf der oberen Rückenlehne. Die Durchfahrt ist nur Anliegern erlaubt. Ortsfremde verirren sich hierher sowieso weniger.

Obwohl: Seitdem „Don Jupp“ ausgerechnet in Fischeln seinen Frieden gefunden hat, ist das 130-Einwohner-Dorf zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Ziel ist der großzügig aus- wie umgebaute Bauernhof, in den sich der Promi hinter hohen Hecken, einer dicken Mauer und einem gusseisernen Tor zurückgezogen hat.

Willkommen in Fischeln bei Schwalmtal, hier hat „Don Jupp“ seinen Frieden gefunden. Foto: Ingo Plaschke / pla

Ein Ein-Straßen-Dorf nahe Schwalmtal

Mit der ländlichen Ruhe ist es aber so eine Sache. Nachbarn erzählen schwer amüsiert bis leicht genervt von Fahrradfahrern und Inlineskatern, die gerne lautstark einen Abstecher in den Ortsteil von Schwalmtal machen. Autos mit anderen Kennzeichen als VIE fallen natürlich sofort auf, nicht wenige fahren viel zu schnell.

„Vorsicht, Kinder“ grüßt ein bunt bemaltes Schild freundlich am Ortseingang, danach biegt die Straße sanft nach rechts ab – und führt beinahe schnurgerade bis zum gelben Ortsausgangsschild.

Herr Heynckes – einer von uns

Fischeln ist ein Ein-Straßen-Dorf, links und rechts reihen sich in die Jahre gekommene oder schmucke Einfamilienhäuser auf, bis zur Nummer 51. Ziemlich genau in der Mitte steht der Pferdehof von Bauer Heinz Boers, davor ein Hagelkreuz von 1873, daneben eine Bügelbahn, gegenüber reckt sich der Maibaum in den unschuldig blauen Himmel.

Und ungefähr da wohnt „Jupp Heynckes“, wie sie hier sagen. Niemand spricht kumpelhaft vom „Jupp“, doch irgendwie schwärmen sie alle von ihm. „Freundlich ist er“, heißt es, „er grüßt immer“, „ist auf dem Teppich geblieben“, „ganz ruhig“, „völlig unauffällig“. Mensch, so einen Nachbarn möchte man haben. Als Jupp Heynckes 2013 seinen Titel-Hattrick schaffte, empfing ihn seine Wahlheimat mit einem großen Herzlich-Willkommen-Banner. Er revanchierte sich: mit einer Sause in einem eigens aufgebauten Festzelt auf der grünen Wiese, das ganze Dorf war eingeladen.

Der Jupp, eine Bank

Nach seinem letzten Freundschaftsdienst in München sei es um den berühmten Bewohner etwas ruhiger geworden. Auch, weil Cando, sein Schäferhund, im vergangenen Jahr verstorben ist. Früher ging er gerne mit ihm Gassi, heute sei er ohne Hund unterwegs.

Ob er sich auf seiner Runde rund ums Dorf auch schon mal auf die Holzbank gesetzt hat – vermutlich. Dann könnte er die silberne Plakette entdeckt haben, die oben rechts verschraubt ist. Sie ist ihm gewidmet, als „bester Torjäger Borussia Mönchengladbach, Welt- und Europameister, Meistertrainer und Triple-Sieger 2013 Bayern München“.

Ehre, wem Ehre gebührt. Die Plakette an der Bank ließ der Wanderverein Hehler anschrauben. Foto: Ingo Plaschke / pla

Eine Würdigung durch den Wanderverein Hehler

Eine eigene Bank: eine größere Anerkennung kann es am Niederrhein kaum geben.

Josef Heynckes, der am kommenden Samstag seinen 75. Geburtstag feiern kann, hat sie sich sein Leben lang erarbeitet. Weil er nie vergessen hat, wo er herkam. Aus München-Gladbach, seit 1950 Mönchengladbach. Vater Mathias war Schmied, Mutter Anna betrieb einen Tante-Emma-Laden, er war das neunte von zehn Kindern.

Menschen wissen das zu würdigen. „So eine Bank“, heißt es beim Wanderverein Hehler, „bekommt nicht jeder.“