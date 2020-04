Wird der „Pöttekieker“ aus unserer Sprache verschwinden?

Dass wir beim „Pöttekieker“ unwillkürlich an einen Mann denken, hat zwei Gründe: einen grammatischen und einen lebensweltlichen.

Nach den Regeln der niederrheinischen Grammatik bezeichnen Wörter wie „Krentekacker“ (Korinthenkacker), „Schmecklecker“ oder „Pöttekieker“ ein menschliches Wesen männlichen Geschlechts. Anderenfalls müsste sich der Wortausgang ändern, etwa zu „Pöttekiekersche“, umgangssprachlich: „Pöttekiekerin“.

Die Rolle des Pöttekiekers fiel früher den Männern zu

Aber: Da die Frau traditionell gekocht hat, also sowieso mit den Pötten hantieren musste, fiel die Rolle des Pöttekiekers früher den Männern zu.

Allerdings wohl doch nicht allen: Denn nicht jeder Göttergatte oder Lebensabschnittspartner wurde ja dem Typus Pöttekieker zugerechnet.

Der Pöttekieker hat eine spezielle Eigenschaft – er nervt. Ein entfernter Verwandter des Pöttekiekers ist der „Spökenkieker“, er wohnt in Norddeutschland. Er guckt nicht in Töpfe, sondern vermag Übersinnliches zu erblicken: Geister zum Beispiel oder: die ferne Zukunft.

Den Pöttekieker interessiert eher das Mittagessen. Nicht geklärt ist, wo man am Niederrhein „Pöttekieker“ sagt und wo er „Pottkieker“ heißt. In ihrem zu Recht weltbekannten Knödel-Dialog dröseln Karl Valentin und Liesl Karlstadt auseinander, wann es „Semmelknödel“ und wann „Semmelnknödel“ heißen muss. Wenn die Knödel aus mehreren Semmeln gemacht werden, dann sind es Semmelnknödel! Wurde nur eine einzige Semmel verarbeitet, gibt‘s Semmelknödel!

Ein „Pöttekieker“ würde nach dieser Logik an Tagen, an denen es Eintopf gibt, unweigerlich zum „Pottkieker“. Gespannt wäre man, von Valentin und Karlstadt zu hören, wie das „Hühnerei“ oder der „Pferdeapfel“ zu ihren Namen gekommen sind...

Das Wort pottus taucht schon in römischer Zeit auf

Dass „kieken“ irgendwie mit „kucken“ oder „gucken“ verwandt ist, liegt phonetisch nahe und ist auch möglich. „Pott“ und „Topf“ aber haben ganz verschiedene Etymologien, auch wenn ein Scherzkeks mal versucht hat, das hochdeutsche Wort Topf aus Pott abzuleiten: Man verschiebe die Laute, so wird P-o-tt zu T-o-p. Dann ersetze man das norddeutsch-rheinländische p durch das hochdeutsche pf: T-o-pf..

Tatsächlich taucht Pott als „pottus“ schon in römischer Zeit in Trier auf, die Herkunft ist aber nicht geklärt. Vom Zeitalter der Pöttekieker sind wir inzwischen zwei Entwicklungsstadien entfernt. Erstens sind Frauen heute berufstätig, so dass auch Männer kochen (müssten!).

Zweitens leben wir in Zeiten des andauernden Homeoffice: Spätestens jetzt wäre für Männer die Gelegenheit, kochen zu lernen – natürlich ohne die Heimarbeit zu vernachlässigen! Aber wir sind dank Krise inzwischen doch alle gut trainierte Multitasker*innen, die gleichzeitig Pakete in Empfang nehmen, Essen kochen und Videokonferenzen folgen können!



Mal ebbkes desPottdeckel lüften

Ein Pöttekieker guckt nicht nur in Töpfe, er fällt der Kochenden auch zur Last. Sie möchte in der Küche schalten und walten, aber nein: Er muss ja im Weg stehen und in die Kochtöpfe schauen. So ist das Wort einst in Frauenmund entstanden. Und wie gesagt: Eigentlich müsste es den P. heute gar nicht mehr geben.

Aber ganz ehrlich: Ist es nicht toll, sich vom Duft des köchelnden, brutzelnden, dampfenden Essens anlocken zu lassen und mal ebbkes den Pottdeckel zu lüften? Was riecht denn da so gut, was gibt es denn heute? Und diese edle Neugier ehrt doch auch den Koch oder die Köchin!

Also, wenn es nach mir geht, braucht das schöne, alte Wort nicht auszusterben, Corona hin oder her.

