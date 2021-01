WirMachenAuf: Der letzte Aufschrei des Einzelhandels?

Essen. Der Krefelder Mecit Uzbay hat im Internet unter #WirMachenAuf dazu aufgerufen, ab Montag Geschäfte zu öffnen. Politik würde nicht genug handeln.

Der Krefelder Kosmetikstudiobesitzer Mecit Uzbay will mit einer Aktion auf das Leid der Einzelhändler und Solo-Selbstständigen aufmerksam machen. Der Gruppe #WirMachenAuf folgen auf Telegram 60.000 Menschen .

. Am Montag wollen teilnehmende Geschäfte illegaler weise öffnen um für Aufmerksamkeit zu sorgen, ab dem 18. Januar sollen die Geschäfte dann komplett aufmachen.

Auch Querdenker nutzen die Aufregung für sich. Mecit Uzbay distanziert sich offiziell von der Gruppierung, profitiert allerdings von der einhergehenden Aufmerksamkeit.

Erst am Samstag vergangener Woche, 2. Januar, schrieb der Krefelder Mecit Uzbay in einer öffentlichen Gruppe des Messenger-Dienstes Telegram: „Ich mache auf!“. Seitdem ist aus dem „Ich“ ein „Wir“ geworden und im Leben des Kosmetikstudiobesitzers viel passiert.

„Der Einzelhandel liegt am Boden“, erzählt Uzbay jeden Tag diversen Medien. Am Montag will er aus Protest seinen Laden öffnen und ruft Gleichgesinnte dazu auf, es ihm nachzutun. Er spricht mit seiner Initiative #WirMachenAuf vielen aus der Seele: „Wir Solo-Selbstständigen sterben gerade wirtschaftlich“, sagt er. Mittlerweile folgen 60.000 Menschen seinen Nachrichten bei Telegram.

Geschäfte hätten die Corona-Maßnahmen lange mitgetragen

Geschichten über existenzgefährdete Einzelhändler sind nicht neu, seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 werden ihre Geschichten erzählt. Verbessert habe sich ihre Situation allerdings nicht, meint der Krefelder. „Ich musste meine Mitarbeiterin entlassen, sie hat vier Kinder. Ich sollte nicht unverschuldet in dieser Position sein.“ Lange genug hätten die Einzelhändler die Entscheidungen der Politik mitgetragen. „Wir haben solidarisch gesagt: Wir stecken zurück. Wir haben unsere Läden geschlossen, neue Konzepte entwickelt und uns an alle Schutzmaßnahmen gehalten.“ Doch die Bereitschaft für weitere Opfer schwinde, so Uzbay.

Deswegen appelliert er an die Läden, sie sollen jetzt öffnen. Untergliedert ist sein Konzept in drei Phasen. Phase eins: Per E-Mail soll eine Frist gegenüber der Politik kommuniziert werden. Phase zwei: Am 11. Januar sollen alle teilnehmenden Läden um 11 Uhr öffnen – allerdings eher als PR-Aktion mit diversen Fotos unter dem Motto: „Wir machen auf...merksam“. Phase drei: Ab 18. Januar, nach Ablauf der Frist, sollen die Geschäfte wieder dauerhaft öffnen.

Corona-Krise: Viele Insolvenzen stehen noch aus

Mecit Uzbays Kopf ist voller Fragen, aber auch voller Frustration. Ihm und seiner Initiative fehlen Verständnis für die aus ihrer Sicht willkürlichen Auflagen der Politik. Für den immer wieder verlängerten Lockdown, die Lockerungen zu Weihnachten und die allgegenwärtige Ungewissheit, an dessen Ende Insolvenzen zu warten scheinen. „Wir Solo-Selbstständigen sind eigentlich jetzt schon pleite. Die Zahlen sehen aktuell noch schön aus, aber wir durften ja bis zum 31. Dezember keine Insolvenzen anmelden“, gibt er zu bedenken.

Auch größeren Einzelhändlern sagt er nur noch ein finanzielles Durchkommen bis März voraus. „Wie stellen sich die Politiker denn unsere Innenstädte ohne den Handel vor? Und wieso wird die Lufthansa mit Milliarden gerettet, während ich viele Zuschriften von Leuten erhalte, die noch auf die Soforthilfe aus dem März 2020 warten?“ Er selbst habe die Soforthilfen zwar erhalten. „Im Laufe der vergangenen Woche war das Geld da.““. Für die Sicherung seiner beruflichen Existenz reiche das jedoch nicht aus und käme zudem viel zu spät.

Die Initiative wartet auf eine offene Kommunikartion der Politik

Doch was fordern Uzbay und seine Initiative? Vor allem, dass ihnen zugehört und aufrichtig auf ihre Fragen geantwortet wird. Es mangele an offener Kommunikation, sagt er. Etwa dazu, wie lange der Lockdown noch andauern soll. „Durch die politischen Maßnahmen bekommt man das Gefühl, sie wollen, dass wir aufgeben und in die Insolvenz rutschen“, sagt Uzbay. Viel Hoffnung setzt er aktuell nicht mehr in die Regierung. „Wenn ich mir die Politiker im Fernsehen anschaue, glaube ich, sie leiden alle unter Corona Burn-Out.“

Auf den Zug von Uzbays Aktionismus und seiner Initiative sind bereits weitere Gruppierungen aufgesprungen. Mittlerweile gibt es bei Telegram diverse Untergruppen zu #WirMachenAuf, in manchen findet man staatsfeindliche Thesen und Querdenker-Parolen. „Ich distanziere mich von solchen Gruppierungen und halte mich so fern wie möglich von Querdenkern. Mir geht es nur um die Solidarisierung der Händler“, möchte Mecit Uzbay klarstellen.

#WirMachenAuf: Querdenken gab dem Thema Aufschwung

Dass Verschwörungserzähler seine Bewegung für sich nutzen und damit auch mehr Aufmerksamkeit erzeugt haben, als die Solo-Selbstständigen allein vermutlich bekommen hätten, sieht er zwiegespalten. Eine von der Initiative Querdenken finanzierte Anwältin hat mittlerweile ein Musterschreiben aufgesetzt, welches direkt an die Bundeskanzlerin adressiert ist und von Uzbay bei Telegram geteilt wurde. Nach dieser oder anderen Formen der Unterstützung durch Querdenken habe er nie gefragt. Die finanziellen Mittel, Anwaltskosten aus eigener Tasche zu bezahlen, habe er allerdings auch nicht. Die Diskussion, inwieweit Querdenken oder ähnliche Initiativen mit #WirMachenAuf verbunden sind, würde allerdings lediglich die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema lenken, stellt er klar.

Wie es mit seiner Initiative weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Zur Not würde er auch Bußgelder riskieren oder vor Gericht ziehen, so Uzbay. „Wir nehmen den Rechtsstreit in Kauf.“ Die Aktion am Montag soll nur der Auftakt sein – ein Appell an die Politiker, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und klare und verständliche Antworten zu geben. Denn darauf hofft der Krefelder noch immer: „Das Letzte, was wir wollen, ist, Menschen in Gefahr zu bringen. Wir versuchen nur, auch die weiteren Folgen mit im Blick zu haben.“

Gegenbewegung #WirmachenEuchDicht

Auch wenn der Handelsverband Deutschland grundsätzlich Verständnis für die Gründe der Aktion hat, so erteilte Aufrufen zur Öffnung von Läden und Gaststätten trotz Lockdowns eine deutliche Absage. „Für den Handel steht die wirkungsvolle und schnelle Bekämpfung der Pandemie an erster Stelle“, teilte der Handelsverband Deutschland in Berlin der dpa mit.

Gegenwind bekommt Mecit Uzbay unterdessen auch von anderer Stelle. Unter dem Hashtag #WirmachenEuchDicht rufen Befürworter des verlängerten Lockdwons auf, bei illegalen Geschäftsöffnungen sofort Strafanzeige zu erstatten.