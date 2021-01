Masterplan gefordert Wirtschaft sorgt sich um Zustand der Brücken am Niederrhein

Am Niederrhein. Keine der Rheinbrücken zwischen Emmerich und Bonn wird als baulich "gut" bewertet. Zuletzt häuften sich die Probleme. IHK drängt auf Masterplan.

Zuletzt folgte eine schlechte Nachricht der anderen. Wegen Problemen bei der Ausschreibung steht die Baustelle für die neue A1-Brücke in Leverkusen weiter still. Und in Düsseldorf und Köln sind Fleher Brücke und Rodenkirchener Brücke derart bröckelig, dass sie binnen 15 Jahren ersetzt werden müssen - eine sportliche Vorgabe für derart komplexe und teure Vorhaben wie Brückenbau.

Angesichts wachsender Sorgen der Wirtschaft drängen die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Rheinland auf einen "Masterplan Rheinbrücken". "Die Instandsetzung der Brücken muss Priorität haben", hieß es beim gemeinsamen Vorstoß an diesem Mittwoch (20. Januar 2021) in Düsseldorf. "Von der Brückenprüfung bis zum Abschluss der Baumaßnahmen dauert es noch immer viel zu lange", klagte der Präsident der Niederrheinischen IHK zu Duisburg, Burkhard Landers.

Bau und Instandhaltung aus einer Hand

Damit Bau und Instandhaltung in einer Hand liegen und genug Geld für die Arbeiten vorhanden ist, sollten die Rheinquerungen der Region in ein finanziell gut ausgestattetes, neu angelegtes Sondervermögen des Bundes überführt werden, fordern die Kammern. Auch Eisenbahnbrücken sollten darin aufgenommen worden, wie Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, anmerkt.

Vermieden werden soll so, dass jeder Baulastträger - Bund, Land oder Kommune - Vorhaben für sich angeht, je nach Haushaltslage und Planungskapazität. Die Niederrheinische IHK sorgt sich in ihrem Bereich speziell um die 860 Meter lange Uerdinger Brücke zwischen Krefeld und dem Duisburger Süden.

Uerdinger Brücke war nach 1945 wiederaufgebaut worden

Sie ist Baujahr 1933, war gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört und danach wieder aufgebaut worden. Dem Verkehrsaufkommen wird die Brücke schon lange nicht mehr gerecht. Während es landseitig schon seit geraumer gibt, fehlten solche Pläne weiterhin für die Rheinquerung, beklagte Ocke Hamann, Verkehrsexperte der Kammer, gegenüber der Redaktion.

Als weiteren Sorgenfall benennt Hamann , die zwar nicht über den Rhein, aber über den Hafen führt und ebenfalls rasch ersetzt werden muss. "Für Duisburg und den Niederrhein ist sie eine ganz wichtige Achse", sagte der IHK-Experte.

Arbeiten für neue A40-Brücke "auf gutem Weg"

über den Rhein bei Neuenkamp sieht Hamann hingegen "auf gutem Weg". Auch nach Gründung der neuen Autobahngesellschaft des Bundes sei da weiter das gleiche Team am Werk. Laut derzeitiger Planung soll die erste Hälfte der neuen Rheinbrücke Ende 2023 stehen.

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag forderte eine "Zukunftsinitiative" für die insgesamt 28 Rheinbrücken in Nordrhein-Westfalen. Der Vorstoß der Kammern sei ein "Hilferuf" und berge viele sinnvolle Ansätze: "Problematisch ist, dass die CDU/FDP-Landesregierung nur reagiert statt zukunftsgewandt zu agieren", klagte der verkehrspolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Carsten Löcker.