Verkehr Zahl der Pkw in NRW steigt an - große regionale Unterschiede

An Rhein und Ruhr Immer mehr Bürger in NRW setzen auf ein eigenes Auto - vor allem in ländlichen Kreisen. Nur in einer Stadt sinkt die Pkw-Dichte.

Die Zahl der Pkw nimmt in NRW weiter zu: Waren es am 1. Januar 2012 noch 521,7 Pkw pro 1000 Einwohner, so stieg die Pkw-Dichte bis Anfang 2020 auf 570,1 (9,3 Prozent). Nur Niedersachsen verzeichnete im bundesweiten Vergleich einen stärkeren Zuwachs (10 Prozent). Das geht aus Daten der Regionaldatenbank Deutschland hervor. Mit über zehn Millionen angemeldeten Pkw liegt NRW bei den absoluten Zahlen zudem auf Platz eins in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen leben aber auch die meisten Bürger. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl rangiert NRW im Mittelfeld.

Bei einem Blick auf die einzelnen Kreise und Städte lassen sich jedoch regionale Unterschiede erkennen: „Höhere prozentuale Zunahmen der Pkw-Dichte fallen eher in den Kreisen an den Rändern Nordrhein-Westfalens auf“, schreibt der Landesbetrieb IT.NRW. Vor allem in Teilen des Ruhrgebiets und der Rheinschiene sei der Anstieg vergleichsweise gering ausgefallen. So liegen Duisburg (5,9 Prozent), Düsseldorf (5,5), Münster (5,2) und Köln (4,2) auf den hinteren Plätzen. In Bonn hat die Pkw-Dichte zwischen 2008 und 2020 sogar um 1,8 Prozent abgenommen.

Pkw-Dichte: Ländliche Kreise mit teils deutlichen Zuwächsen

Ganz anders die Situation in den Kreisen: Euskirchen (14,5), Borken (14,4), Olpe (14,4), Höxter (13,9) und der Hochsauerlandkreis (13,9) verzeichneten teils dreimal so hohe Zuwachsraten wie die Städte aus der Metropolregion Rhein-Ruhr. Dabei hatten die Einwohner der ländlichen Regionen laut IT.NRW bereits 2012 im Schnitt mehr Autos als in anderen Regionen Nordrhein-Westfalens. Zum Vergleich: In Essen stieg die Pkw-Dichte im Untersuchungszeitraum lediglich um 6,4 Prozent, in Mülheim um 6,1 Prozent und in Oberhausen um 9,9 Prozent.

Die Pkw-Dichte müsse laut IT.NRW aber auch vor dem Hintergrund der sich verändernden Einwohnerzahlen betrachtet werden. Hier zeigt sich: „Im Gegensatz zu der Anzahl an Pkw nimmt die Bevölkerung in den Kreisen und kreisfreien Städten nicht flächendeckend zu“, so IT.NRW. Höhere Bevölkerungszuwächse würden sich in erster Linie auf einzelne Städte wie Köln, Münster oder Bonn konzentrieren. „In ländlich geprägten Regionen stagniert die Bevölkerung überwiegend oder geht sogar zurück, bei einer stärkeren Zunahme an Pkw.“

Folgen der Corona-Pandemie: Noch keine Prognose möglich

Grund für den starken Pkw-Anstieg in ländlichen Kreisen sei die Bedeutung von individueller Mobilität. Menschen, die außerhalb der Stadt leben, müssten in der Regel längere Arbeitswege zurücklegen. Hinzu komme das eingeschränkte ÖPNV- und Carsharing-Angebot. Inwieweit der Klimawandel und die Auswirkungen der Corona-Pandemie diesen Trend in den kommenden Jahren beeinflussen, müsse abgewartet werden.