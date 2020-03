Zauberkünstlerin Frederike Wnuk zeigt, warum es so wichtig ist, in Zeiten der Coronakrise Abstand zu halten.

Coronavirus Zauberkünstlerin zeigt: Darum ist Abstand halten so wichtig

Die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus’ lautet: Abstand halten! Warum das so wichtig ist, zeigt Zauberkünstlerin Frederike Wnuk.

„Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche in ihrer Fernsehansprache an die deutsche Bevölkerung.

Merkel wiederholte damit, was zuvor schon Experten des Robert Koch-Instituts, Virologen, Gesundheitsminister Jens Spahn und nicht zuletzt Politiker anderer Staaten, die noch stärker von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind als Deutschland, gesagt haben: Die derzeit effektivste Methode gegen die Ausbreitung des Coronovirus’ ist die Reduzierung sozialer Kontakte. „Social Distancing“ ist das Schlagwort.

Warum das so wichtig ist – und was nun jeder einzelne Mensch tun kann, um sich selbst und andere zu schützen – veranschaulicht Zauberkünstlerin Frederike Wnuk anhand eines Kartentricks.

Coronavirus: Darum ist „Social Distancing“ so wichtig