„Zeit drängt“: Städte fordern Corona-Konzept zum Schulstart

An Rhein und Ruhr. Montag enden die Herbstferien: Die Städte in NRW fordern vom Schulministerium ein gesamtheitliches Konzept zum Umgang mit Corona.

Bald beginnt nach den Herbstferien in NRW wieder die Schule – doch wie soll das in Zeiten der Corona-Pandemie gelingen? Trotz steigender Fallzahlen gibt es im NRW-Schulministerium noch keine Pläne, die Maskenpflicht in den Klassenzimmern wieder einzuführen. Lediglich das regelmäßige Lüften wird dringend empfohlen. Der Stadtstaat Hamburg hat indes bereits reagiert und verpflichtet die Berufs- und Oberschüler wieder zum Tragen der Masken während des Unterrichts. Was fordern die Verantwortlichen in den Städten an Rhein und Ruhr? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

„Je schneller sich die Landesregierung dazu äußert, desto besser“, forderte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) gegenüber der Redaktion. Er erinnerte daran, dass die Einrichtungen vor Ort, allen voran Schulleitungen und Lehrpersonal, die Bestimmungen der Landesregierung ja noch umsetzen müssten: „Kurzfristige Mitteilungen kurz vor Beginn oder Ende der Ferien sind da nicht hilfreich“, mahnte Kufen. Sowohl die Eltern als wie auch Schulen bräuchten Planungssicherheit.

Auch im Schuldezernat der Stadt Duisburg hält man weitere Aussagen der Landesregierung dringend geboten – etwa zum Maskentragen im Sportunterricht oder zu einem gegebenenfalls geänderten Schulbeginn. „Wir halten einen geordneten Schulbetrieb im Präsenzunterricht nach wie vor auch bei hohen Inzidenzen für erforderlich“, sagte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage der Redaktion.

Städte wollen klare Ansage vom Schulministerium

Im Frühjahr habe man gesehen, was ein Shutdown an Folgen für Schüler und ganze Familien habe: „Dennoch sollten wir sensibel bleiben, was genau in den Schulen laufen sollte“, meinte die Sprecherin der Stadt Duisburg. Nicht alle Kurs- und Ergänzungsangebote und AGs an Schulen seien zwingend erforderlich.

Auch im Bergischen Land wartet man auf eine Ansage aus Düsseldorf. „Nach den Herbstferien weiterzumachen wie vorher und nur aufs notwendige Lüften hinzuweisen, reicht sicher nicht aus“, mahnte Solingens Oberbürgermeisters Tim Kurzbach (SPD) gegenüber der Redaktion. Man warte „unbedingt auf eine Reaktion aus dem Schulministerium“. In Solingen lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montagmittag bei stolzen 136,2 je 100.000 Einwohner während der letzten sieben Tage.

Viele kleinere, diffuse Infektionsketten haben die Zahlen in die Höhe getrieben und die Klingenstadt zu einem „Super-Hotspot“ mit einem Inzidenzwert jenseits der 100-er-Marke gemacht. Aber auch landesweit steigen die Infektionen dramatisch an. Kurzbach war schon im Gespräch mit dem Radiosender WDR 2 gefragt worden, wie der Schulstart nach den Ferien ablaufen soll „Die Frage stellen sich viele. Nicht nur Oberbürgermeister“, meinte der SPD-Politiker.

Solingens Bürgermeister fordert abgestimmte Maßnahmen

Gegenüber dieser Redaktion forderte der Solinger Rathauschef: „Wir brauchen dringend ein Gesamtkonzept zum Infektionsschutz an Schulen mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen!“ Nach der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten warte man auf Konsequenzen für den Schulbetrieb: „Die Zeit drängt!“

In den drei großen Städten hatte sich die Corona-Situation an den Schulen zuletzt unterschiedlich entwickelt. Aus Duisburg etwa berichtet die Stadtsprecherin, dass sich Lage vor den Ferien etwas verschärft habe, vereinzelt habe man sogar ganze Klasse in Quarantäne schicken müssen. In Essen ist von Quarantäne für einzelne direkte Kontaktpersonen die Rede. in Solingen war eine Schule zwei Tage geschlossen, vereinzelt gingen Klassen oder Kerngruppen in Quarantäne.

In den drei Städten wird nicht davon ausgegangen, dass die Schulen Treiber des Infektionsgeschehen seien. Sie berichten auf Nachfrage der Redaktion, dass Schutzmaßnahmen wie Lüften an allen Schulen gegeben seien. Die Duisburger Stadtsprecherin berichtete, dass alle Schulen dort extra mit einer CO2-Ampel ausgestattet, die ans rechtzeitige Lüften erinnert.

Am Niederrhein sind die Coronazahlen noch niedriger

Niedriger aber auch mit teilweise steigender Tendenz stellen sich die Infektionszahlen in den kleineren Kommunen am Niederrhein dar. „Wir schauen beim Schulstart nach den Ferien genau hin genau hin und wollen verhindern, dass Klassenzimmer zu Hotspots werden“, erklärte Viersens Kreisdirektor Ingo Schabrich auf Nachfrage der Redaktion. Entscheidend dafür sei „weiterhin ein verantwortungsvolles Miteinander von Schülern, Lehrern und Eltern“.

Schabrich zeigte sich aber zuversichtlich. Der Schulbetrieb vor den Ferien habe gezeigt, dass eben dieses Miteinander gelingen könne. In den aller meisten Fällen seien Hygienekonzepte konsequent umgesetzt und neuen Infektionen vorgebeugt worden. „Dadurch ist es auch gelungen, die Anordnung von Quarantänen so zu begrenzen, dass nur in Ausnahmefällen Schulschließungen erforderlich waren“, so der Kreisdirektor.