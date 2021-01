Zoos in NRW bangen um Zukunft: „Lage war nie bedrohlicher“

An Rhein und Ruhr Die Corona-Pandemie stellt Zoos und Tierparks in NRW zunehmend vor finanzielle Probleme. Vor allem einem Zoo droht die Insolvenz.

Uwe Ringelhan steht vor dem Katta-Gehege, den Blick fest auf seine Tiere gerichtet. „Mich kann so schnell nichts erschüttern“, sagt der Leiter des Terrazoos in Rheinberg. Aber dass die gemeinnützige Einrichtung innerhalb eines Jahres über 60 Prozent ihres Umsatzes einbüßen würde, damit habe der 54-Jährige niemals gerechnet. „Da schluckt man abends schon, wenn man nach Hause kommt“, so Ringelhan. Zumal der Zoo in den vergangenen sieben Jahren immer schwarze Zahlen geschrieben habe. Doch dann kam Corona – und was Ringelhan nie für möglich hielt, rückt seit Beginn des ersten Lockdowns immer näher: die Insolvenz.

„Wir haben 2020 rund 200.000 Euro erwirtschaftet“, erzählt der 54-Jährige. Normalerweise liege der Terrazoo bei etwa 550.000 Euro Umsatz pro Jahr. Geld, dass nun an allen Ecken und Enden fehle. Vom Land NRW habe der Zoo im März 19.000 Euro erhalten. Auch die Hälfte der November- und Dezemberhilfe sei mittlerweile angekommen. Dennoch sei die finanzielle Lage so angespannt, dass Ringelhan kurz vor Weihnachten einen Spendenaufruf startete. „Ich habe noch nie nach Geld geschrien“, sagt der Zoo-Leiter. „Aber ohne die Hilfe wären wir nicht mehr zahlungsfähig gewesen.“

So wie Ringelhan und seinen Mitarbeitern geht es aktuell vielen Zoos und Tierparks in NRW. „Wir befinden uns derzeit in der größten wirtschaftlichen Herausforderung, die wir als Tiergarten bisher hatten“, schreibt Martin Polotzek, Leiter des Tiergartens Kleve. Die Novemberhilfe sei beantragt, aber noch nicht angekommen. Täglichen Betriebskosten im „unteren vierstelligen Bereich“ stünden fast keinerlei Einnahmen gegenüber, klagt Polotzek. „Eine erneute Verlängerung des Lockdowns können wir nur noch schwer aus eigener Tasche stemmen und hoffen auf Unterstützung seitens Bund, Land, Kreis oder der Bevölkerung.“

Sea Life Oberhausen: „Lage war nie bedrohlicher“

Auch das Sea Life in Oberhausen verzeichnete 2020 immense Umsatzverluste: „Die Lage war in unserer fast 17-jährigen Geschichte hier am Standort Oberhausen nie bedrohlicher“, so General Manager Martin Lind. Im Gegensatz zu anderen Betrieben könnten Zoos und Tierparks ihre Kosten nur bedingt senken. „Unsere Tiere fressen natürlich weiter, unsere Pumpen- und Filteranlagen laufen weiter und die tiermedizinische Betreuung wird selbstverständlich aufrechterhalten“, sagt Lind. Dank der Rückendeckung der Sponsoren müssten sich Besucher aber keine Sorge um das Sea Life Oberhausen machen.

Der Zoo Duisburg rechnet mit Einnahmeausfällen von rund 2,7 Millionen Euro. Gleichzeitig koste allein das Futter der Tiere monatlich rund 50.000 Euro. Neben einer einmaligen Zoo-Hilfe des Landes NRW in Höhe von 641.317 Euro habe die Stadt Duisburg bereits einer Erhöhung des Zuschusses um bis zu 1,118 Millionen Euro zugestimmt. Auch das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf erhält neben der Unterstützung durch das Land finanzielle Hilfe seitens der Stadt. Trotz rund 988.000 Euro weniger Einnahmen drohe dem Museum deshalb keine Schließung.

„In den städtischen Zoos sieht es vielleicht noch mal anders aus“, sagt Ringelhan. „Aber als privater Zoo hast du da wirklich zu kämpfen.“ Der 54-Jährige vermisse vor allem die Schulklassen. „Normalerweise hast du hier Kinder rumrennen.“ Ringelhan deutet mit der ausgestreckten Hand auf die leeren Flure. „Aber jetzt ist alles totenstill.“ Rund 40 Prozent des Umsatzes erziele der Terrazoo mit Schulen, Kindergeburtstagen und Abendveranstaltungen. Das falle nun alles weg – und werde wohl auch nach der Pandemie nicht so schnell zurückkehren. „Die Lehrer müssen ja Sachen aufarbeiten. Ich glaube nicht, dass da viel Zeit für eine Lehrstunde im Zoo bleibt.“

Terrazoo stoppt Bau der neuen Alligator-Anlage

Auf seinem Rundgang durch den Terrazoo kommt Ringelhan an der neuen Alligator-Anlage vorbei. Das halbfertige Gehege für Alligator-Dame Betty gleicht einer Baustelle. „Wir haben die Arbeiten abgebrochen“, so der Zoo-Leiter. „Zum Glück“, sagt Ringelhan. Hätte Ringelhan den Bau des Geheges und der großen Wildtieranlage im Außenbereich nicht rechtzeitig gestoppt, würden nun weitere Gelder fehlen.

Bis zum Februar werde der Terrazoo wohl noch über die Runden kommen, prognostiziert Ringelhan. Mit den ausstehenden Beträgen der November- und Dezemberhilfe wäre wohl auch der März gedeckelt - vorausgesetzt, das Geld komme zeitnah an. Wie es danach weitergeht, sei unklar. „Das schlimme an der Pandemie ist ja: Es gibt keine Planungssicherheit“, erklärt der Zoo-Leiter.

Um die Einrichtung über Wasser zu halten, habe Ringelhan sich schon seit sieben Monaten kein Gehalt mehr ausgezahlt. „Der Zoo ist meine Herzensangelegenheit“, so der 54-Jährige. „Wichtig ist jetzt erstmal, dass das Ding weiterläuft.“ Was er tun würde, falls all seine Mühe am Ende umsonst ist und er den Terrazoo schließen muss, daran will Ringelhan erst gar nicht denken. Eines sei aber klar: „Sollte es wirklich mal soweit kommen, wäre ein großer Teil meines Lebens zerstört.“

>>> Minischwein Sammy vermisst die Besucher

Dass es Zootieren ohne Besucher schlecht gehe, sei laut Duisburgs Zoo-Sprecher Christian Schreiner falsch. Sie leben weiter mit ihren Artgenossen, haben ihre vertrauten Pfleger und werden medizinisch versorgt. Auch im Terrazoo Rheinberg habe sich für die meisten Tiere nichts verändert. Nur Minischwein Sammy vermisse die Besucher. „Sammy ist sonst immer rumgerannt und war mit auf dem Spielplatz", so Ringelhan. Auch die Kattas seien an den täglichen Kontakt mit Kindern gewöhnt.