Zwei Coronavirus-Fälle in Oberhausener Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterunterkunft an der Duisburger Straße in Oberhausen sind zwei Bewohner an Covid 19 erkrankt. 27 weitere sind in Quarantäne geschickt worden, alle 164 Bewohner seien auf das Virus getestet worden. Das erklärte der Krisenstab der Stadt Oberhausen am Dienstag. Insgesamt gelinge es der Stadt, die Tests auszuweiten. Am 9. März nahm das Deutsche Rote Kreuz die Teststation in Betrieb, seit dem 14. März gibt es zusätzlich einen Test-Drive-In. Bis heute sind 1500 Tests durchgeführt worden. Die Kapazitäten können nun erweitert werden, weil auch das Veterinärlabor in Krefeld Tests für Oberhausen auswerten kann. Statt bislang 100 Tests am Tag können künftig 200 durchgeführt werden, so Oberbürgermeister Daniel Schranz.