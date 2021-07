Die Hintergründe für den Tod eines 58-Jährigen in einem Treppenhaus sind noch völlig unklar.

Mordkommission Polizei findet Schwerverletzten - Mann stirbt in Treppenhaus

Lüdenscheid. Die Polizei hat in Lüdenscheid einen schwerstverletzten Mann gefunden. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er im Treppenhaus des Hauses.

Im Treppenhaus eines Hauses in Lüdenscheid ist ein Mann gestorben. Die Hintergründe für den Tod des Mannes sind noch völlig unklar. Die zuständige Polizei in Hagen hat eine Mordkommission eingesetzt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mitteilten, war der dort wohnende 58-Jährige am Nachmittag gegen 16.15 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Werdohler Straße gefunden worden. Der Mann habe schwere Kopfverletzungen aufgewiesen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann vor Ort.

Die Ermittlungen dauern an. (red)

