75 Jahre WAZ: „Mit Empathie und einem Herz für das Revier“

Ministerpräsident Hendrik Wüst gratuliert der WAZ zum 75. Geburtstag. Sie war immer die Stimme des Ruhrgebiets, sagt er – und ist es bis heute.

Liebe Leserinnen und Leser,

75 Jahre Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 75 Jahre Nachrichten für die Menschen im Ruhrgebiet und 75 Jahre Regional- und Lokaljournalismus sind beachtliche Meilensteine. Zu dem Jubiläum „Ihrer“ WAZ gratuliere ich ganz herzlich!

Seit einem Dreivierteljahrhundert begleitet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung das Geschehen in Nordrhein-Westfalen. Unser 1946 gegründetes Land steckte selbst noch in den Kinderschuhen, als am 3. April 1948 die erste Ausgabe der WAZ erschien, die zunächst dreimal pro Woche auf sechs Seiten gedruckt wurde. Seitdem ist viel passiert: Die Welt, über die die WAZ längst nicht mehr nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch online, via App und über Soziale Medien berichtet, ist eine völlig andere. Auch das Ruhrgebiet, dessen Stimme die WAZ immer war und bis heute ist, hat sich stark verändert. Auf den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die Kohlekrise und der Strukturwandel, für viele Menschen war das mit großen Sorgen, Einschnitten und Veränderungen verbunden.

Von Spitzenforschung bis Sport: Die WAZ berichtet über Themen des Reviers

Die WAZ bildete all das in ihrer Berichterstattung immer ab – mit der nötigen Distanz, aber mit Empathie für die Menschen vor Ort und einem Herz für das Revier. Dass der Landesregierung die Zukunft des Ruhrgebiets besonders am Herzen liegt, haben wir – nicht nur – mit der Einrichtung eines Parlamentarischen Staatssekretärs für die Belange des Ruhrgebiets und der Ruhrkonferenz deutlich gemacht. Wir wollen auf dem Weg zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas gerade im Ruhrgebiet den klimagerechten Umbau von Industrie und Wirtschaft vorantreiben. Einen wichtigen Schritt dahin gehen wir in Duisburg, wo im größten Stahlwerk Europas künftig grüner Stahl produziert werden soll – unterstützt von der bisher größten Einzelförderung des Landes von bis zu 700 Millionen Euro.

Auch die Spitzenforschung – etwa durch die von der Landesregierung geförderte Research Alliance Ruhr der Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen – ist eine wichtige Säule des Wandels im Ruhrgebiet, den die WAZ wie so viele andere Themen für ihre Leserinnen und Leser begleitet. Eines davon ist auch der Sport, der nicht nur wegen der Traditionsvereine im Fußball, erfolgreichen Athletinnen und Athleten in vielen anderen Sportarten und einem vielfältigen Breitensport-Angebot im Ruhrgebiet eine große Rolle spielt. Hochkarätige Wettbewerbe wie die Finals 2023 Rhein-Ruhr und die tragen mit dazu bei, dass das Ruhrgebiet ein wichtiger Teil von Nordrhein-Westfalen als Sportland Nummer 1 ist.

Demokratie braucht unabhängigen Journalismus

Seit 75 Jahren informieren die Journalistinnen und Journalisten der WAZ ihre Leserschaft verlässlich, ordnen politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen ein, fragen kritisch nach. Tagtäglich bilden sie das aktuelle Geschehen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der Welt für ihre Leserinnen und Leser ab. Gerade die Landespolitik und ihre Entscheidungen hat die WAZ seit jeher genau im Blick. Kurzum: Die WAZ war und ist für die Menschen im Revier eine Konstante in einer sich schnell verändernden Zeit. Und zugleich bietet sie Heimat und stiftet Identität.

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung erfüllt als Teil unserer vielfältigen Medienlandschaft in Deutschland eine zentrale Aufgabe: Unabhängiger Journalismus ist unabdingbar für unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und unseren Zusammenhalt. Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Informationen ist für die freie politische Willensbildung elementar – er ist das Herzstück jeder Demokratie. Dabei sind die Rahmenbedingungen für die Medien schwieriger geworden: Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben gezeigt, wie empfänglich Teile der Bevölkerung für Verschwörungstheorien, Desinformation und Propaganda sind. Diesen Tendenzen entgegenzuwirken, gelingt am besten durch gründliche Recherche, Fakten, ausgewogene Darstellung, kluge Kommentare – sprich: journalistische Tugenden.

Mehr denn je brauchen wir in Deutschland eine vielfältige Medienlandschaft und guten, unabhängigen Journalismus: für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für unsere Demokratie. In diesem Sinne wünsche ich der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung eine erfolgreiche Zukunft, in der sie den Alltag der Menschen im Ruhrgebiet auch weiterhin mit ihrem verständlichen, kritischen und unterhaltsamen Journalismus bereichert. Qualitativ hochwertiger Journalismus mit viel Leidenschaft und Herz für das Ruhrgebiet steht der WAZ auch für die nächsten 75 Jahre gut zu Gesicht!

Hendrik Wüst

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

