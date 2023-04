Ex-WAZ-Reporter: „Da saß man im Garten von Boris Becker“

Essen. Ulrich Schilling-Strack hat als WAZ-Reporter die halbe Welt bereist. Im Interview spricht er über Technikprobleme und Besuche bei Prominenten.

Seit zwölf Jahren ist Ulrich-Schilling-Strack inzwischen im Ruhestand. Davor hat er den Wandel im Journalismus über vier Jahrzehnte hinweg hautnah miterlebt – erst als Sportreporter, dann als England-Korrespondent und schließlich als Leiter des Großressorts „Vermischtes“ in Essen. Mit Volontärin Katharina Piorrek (27) spricht der 74-Jährige über die Herausforderungen als Reporter.

Herr Schilling-Strack, Sie sind 1980 als Sportreporter zur WAZ gekommen. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie damals legendäre Reporterreisen erlebt hätten.

Ja, die sportlichen Großereignisse waren schon außergewöhnlich. Ich war bei Fußball-Weltmeister- und Europameisterschaften und bei Olympischen Winterspielen. Es gab auch immer wieder Fußball-Länderspiele, wo man unterwegs war. Legendär fand ich daran aus heutiger Sicht, dass man nicht unter dem Druck stand, permanent alle Kanäle bespielen zu müssen. Wir mussten nicht abends um zehn Uhr noch was für den Online-Auftritt machen, sondern wenn bei Winterspielen der Abfahrtslauf vorbei war und man seinen Text abgeliefert hatte, hatte man ein bisschen Zeit, sich umzuhören. Es gab viele nette und interessante Kollegen, mit denen ich dann damals sehr viel unternommen habe.

Näher als bei solchen Events kam man den Leuten wahrscheinlich selten, oder?

Ja, das war schon eine andere Zeit damals, was den Kontakt zwischen Sportlern und Journalisten anging. Dass unsere Texte erst noch zwei Mal gegengelesen wurden, das gab es damals nicht. Man hat sich vertraut, – wir waren aber ja auch nicht so Viele. In Wimbledon war das zum Beispiel so, dass eine Handvoll deutscher Journalisten vor Ort war. Und dann gab es das auch schonmal, dass man bei Boris Becker abends im Garten saß und sich mit ihm unterhalten hat. Da hatte man andere Möglichkeiten, sich auch ein bisschen kennenzulernen.

Heute schwer vorstellbar.

Ja, inzwischen ist die Medienlandschaft sehr unübersichtlich geworden. Wo früher vielleicht zehn deutsche Journalisten bei Events vor Ort waren, sind es heute wahrscheinlich 500. Deswegen ist die Distanz eben sehr groß. Als ich 1990 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien war, war das die erste, wo die Journalisten und die Fußballer nicht mehr unter einem Dach gewohnt haben. Und trotzdem haben wir uns jeden Tag zwei oder drei Stunden gesehen. Da saß man dann gemeinsam am Pool oder hat sich abends an der Hotelbar getroffen.

Und während Ihrer Zeit als England-Korrespondent haben Sie selbst die Queen persönlich getroffen?

Ja, als ich 1994 nach England kam, war das die Zeit, zu der das Königshaus anfing, ein paar Zugeständnisse zu machen, was den Kontakt mit der Öffentlichkeit anging, Da war ich zum Beispiel mal auf einer Gartenparty, zu der sie Journalisten eingeladen hatten. Aber trotzdem wäre es nie möglich gewesen, dabei einfach so direkt mit der Queen zu sprechen.

Hat Ihnen das dann weniger Spaß gemacht, wo Ihnen die lokalen Geschichten und der persönliche Kontakt doch so sehr am Herzen lagen?

England war eine andere Form meiner Arbeit. Was ich daran schön fand, war die Vielseitigkeit, weil ich für 12, 13 oder 14 Zeitungen gearbeitet habe. Und jede hatte Sonderwünsche. Eine Zeitung, die in Österreich sitzt, hat natürlich einen anderen Zugang zu Themen als eine in Großbritannien. Dadurch war jeder Tag anders. Wie in einer Lokalredaktion, nur eben auf ein ganzes Land, bzw. ein ganzes Commonwealth ausgerichtet.

Also gab es trotzdem Gemeinsamkeiten?

Absolut. Die Arbeit war ja grundsätzlich nicht anders. Man musste nur eben Englisch können. Das war an sich auch kein großes Problem, weil ich Englisch ja studiert hatte. Aber die Sprache, die man in der Uni lernt, unterscheidet sich doch stark von der, die man in England dann wirklich spricht. Ich war insgesamt fast 14 Jahre dort und habe über die Jahre festgestellt, dass ich die Texte, die ich anfangs geschrieben hatte, heute ganz anders schreiben würde. Weil sie teilweise eben einfach falsch waren, da ich die nötigen Einblicke noch nicht hatte. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man wirklich in dem Land oder der Stadt lebt, aus der man berichtet.

Hochrangige Personen hat Ulrich Schilling-Strack (links) während seiner Reporterzeit viele interviewt. Wie hier 2007 im Steigenberger Hof in Frankfurt den ehemaligen – und inzwischen verstorbenen, Präsidenten der Sowjetunion Michail Gorbatschow (rechts). Foto: STUDNAR, Jakob / WAZ / Jakob Studnar

Bei sportlichen Großereignissen haben Sie sich immer wieder bewusst Zeit für die Randsportarten genommen. Nach heutigem Standard bringen die nicht unbedingt die große Reichweite. Wie würden Sie heute den Spagat zwischen vielfältiger Berichterstattung und usergerechten Themen schaffen?

Das ist schon schwer glaube ich. Es war ja damals nicht so, dass man am nächsten Tag schon ablesen konnte, welche Geschichte am Vortag gut gelesen wurden. Da kam es eher darauf an, wie das jeweilige Ressort zusammengesetzt war. Mein damaliger Chef Hans-Josef Justen fand durchaus Platz für außergewöhnliche Themen. Ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte über Unterwasser-Rugby gemacht. Das kann ich mir heute in der WAZ nicht mehr so richtig vorstellen (lacht). Aber ich fand es immer wieder erfrischend mal andere Sachen zu machen, als vor einer Mannschaftskabine zu stehen und zu fragen, wie es denn mit dem Tor war. Das hat mich nie so richtig interessiert muss ich zugeben. Die spannenderen Geschichten gab es meist in den Randsportarten. Dort waren die Leute sehr viel offener und sympathischer als die, die sich im Showgeschäft des Sports tummelten.

Abgeschreckt hat Sie das offensichtlich nicht. Sie waren auch viele Jahre als Fußballreporter im Einsatz. Wie lief das in den 80er Jahren ab?

Es war schon so, dass man sich sehr gut auf seine Kernkompetenzen konzentrieren konnte, da war nicht viel Technik dabei, mit der man sich hätte beschäftigen müssen. Es war viel mehr Zeit für den kreativen Teil unseres Jobs. Man hatte die Möglichkeit, sich beispielsweise Zeit für eine Reportage zu nehmen. Man konnte auch erst einmal über Dinge nachdenken. Eine Sache, die man gerade erfahren hatte, musste nicht schon eine halbe Stunde später auf dem Sender sein, um online nicht hinter anderen Medien hinterherzuhängen. Unter dem großen Druck stand man wirklich nur, wenn man abends bei Bundesliga- oder Länderspielen saß. Wenn das Spiel um zehn Uhr zu Ende war, musste der Text dann eigentlich schon mit dem Schlusspfiff rübergeschickt sein.

Das ist heute natürlich genauso.

Ja, bei uns ging das allerdings nicht über den Computer, sondern über eine Nachrichtenaufnahme. Man hat telefoniert und dann saß in Essen in einer mehrköpfigen Nachrichtenaufnahme jemand, der den Text entgegennahm und dort in den Computer schrieb.

Die Artikel haben Sie also diktiert?

Genau. Man schrieb sich das auf der Schreibmaschine oder auf dem Block auf, manche Kollegen machten das auch aus dem Stegreif. Da war der Druck schon sehr groß, da hat man auch nicht groß drüber nachdenken können, wie die Qualität des Textes ist. Wenn man mal zehn Minuten zu spät dran war, oder seinen Text aus irgendeinem Grund nicht durchbekommen hat, liefen die ersten Ausgaben im Andruck nämlich schon aus, ohne dass das aktuelle Spiel drin war. Wo man doch vielleicht extra nach Madrid geflogen war, damit man das machen konnte.

Wir müssen heute „nur“ hoffen, dass unser Laptop mitmacht.

Ja, Ende der 80er Jahre gab es ja auch noch keine Handys. Da haben wir dann für die Spiele ein Platztelefon bestellt. Da kam dann die Post und hat auf der Pressetribüne Festnetztelefone angeschlossen, die ab dem Zeitpunkt freigeschaltet wurden, wo man mit den Kollegen in der Redaktion telefonieren musste. Das hat nicht immer funktioniert. Manchmal war das Telefon gar nicht da oder es funktionierte einfach nicht. In Orten wie Moskau war das dann sehr gut möglich, dass aus irgendwelchen Gründen jemand gesagt hat - die sollen hier nicht telefonieren, denen traue ich sowieso nicht, diesen westlichen Journalisten. Da blieb dann auch mal zwei Stunden die Leitung dicht.

Wie haben Sie es dann geschafft, trotzdem Kontakt zu den Kollegen in Essen aufzunehmen?

Dann musste man es mit dem Telefon im Hotelzimmer versuchen. Das war aber auch nicht immer so leicht. Ich habe manchmal Texte übermittelt, wo ich dann im Zimmer war und auf dem Flur eine Aufpasserin saß. Die hatte ein Telefon und wenn man die in irgendeiner Weise bestechen konnte, dann zeigte die einem an:„zehn Minuten“ - und dann konnte man von da aus eben seinen Text durchgeben. Auf so abstrusen Wegen lief das dann.

Wie oft hat das funktioniert?

Nicht immer. Manchmal war es auch so, dass ein Kollege tagelang unterwegs war und nicht ein einziges Mal telefonieren konnte. Unser ehemaliger Redaktionsleiter Justen war mal in Georgien in Tiflis, wo ein wichtiges Spiel war. Der hat keinen einzigen Text durchgekriegt. Am vorletzten Tag seiner Reise kam er endlich zur Nachrichtenaufnahme der WAZ durch und dort saß ein Kollege, der meine ich Wesemann hieß. Und Justen schrie immer, weil die Verbindung so schlecht war: „Herr Wesemann, hören Sie mich?“ Natürlich hörte er ihn nicht und deshalb fragte Herr Wesemann dann irgendwann: „Wer ist denn da?“ Und der Justen antwortete: „Hier ist Justen.“ Und Wesemann sagte nur: „Justen ist unterwegs in Tiflis“ - und legte wieder auf. Damit hatte sich die einzige Chance, einen Text rüber zukriegen dann auch erledigt (lacht).

Klingt, als wenn das heutige Arbeiten für sie fast schon entspannt sein müsste.

Nicht unbedingt. Ich weiß, dass es heute ein ganz anderes Arbeiten ist. Da steckt ein anderer Aufwand hinter, wo sich weniger Leute um mehr Sachen kümmern müssen. Wo wir früher nur eine Seite Platz hatten, sind einem Thema heute im Onlinejournalismus platztechnisch keine Grenzen gesetzt. Das ist bestimmt spannend, wenn man jetzt beobachten kann, wie es sich weiterentwickelt.

Würden Sie heute noch einmal Journalist werden wollen?

Ja! Das auf jeden Fall. Das wäre heute zwar völlig anders, aber ich finde den Beruf so schön und faszinierend, dass ich mir das auch heute noch vorstellen könnte.

