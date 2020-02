Ein 33-Jähriger wurde nach der tödlichen Auseinandersetzung in Bottrop noch in der Nacht festgenommen.

Bocholt. Tödlicher Streit in Bocholt: Offenbar aus Eifersucht hat ein 33-Jähriger einen 21-Jährigen am Samstagabend mit einem Messer angegriffen.

21-jähriger Bocholter offenbar aus Eifersucht erstochen

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, gerieten die beiden Männer am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in der Yorckstraße in Bocholt in Streit. Einer der Kontrahenten habe ein Messer gezückt, beide Männer seien verletzt worden. Die genauen Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung dauerten an.

„Die Verletzungen des 21-Jährigen waren allerdings so schwer, dass er trotz sofortiger Hilfe später im Krankenhaus starb“, sagte Joachim Poll, Leiter der Mordkommission. Das Opfer hatte zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen. Der Mann sei verblutet.

Ermittlungen: Eifersucht als Motiv für Streit

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 21-jährige Bocholter eine Beziehung zur von dem 33-jährigen getrennt lebenden Frau. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der 33-Jährige aus Eifersucht gehandelt haben könnte“, teilte der Staatsanwaltschaft mit. Der 33-Jährige wurde noch in der Nacht festgenommen.

