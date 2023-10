500 Euro Strafe für zugeparkte Radwege? Das sagen WAZ-Leser

Ruhrgebiet. Viele unserer Leser beklagen, dass die Sitten im Straßenverkehr rauer werden. Was Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer deshalb fordern.

„Immer mehr Aggression im Straßenverkehr - was sind Ihre Erfahrungen?“ Das haben wir in dieser Woche unsere Leserinnen und Leser gefragt. Autofahrer, die Radwege zuparken, Fußgänger, die quer über die Straße laufen oder Radfahrer, die beliebig zwischen Straße und Gehweg wechseln, sind nur einige der genannten Beschwerden. Weitere Antworten, die wir per Mail und auf Facebook erhalten haben, lesen Sie hier.

Es wird vor allem voller und wo es voller wird, da wird es auch ruppiger. Jede „Art“ von Verkehrsteilnehmern fühlt sich durch die anderen bedrängt und gefährdet. Teils zurecht, auf allen Seiten gibt es Exemplare, die sich nicht um vorhandene Regeln scheren, weil es unbequem ist oder länger dauert. Das ist zum einen Egoismus, zum anderen sind es nicht nachvollziehbare Entscheidungen der Verkehrsplaner, die eine Verkehrswende durch Regulierung statt durch Anreize durchsetzen wollen. Markus Schwarz, Facebook

WAZ-Leser fordert härtere Strafen für Verstöße im Straßenverkehr

Es ist schon paradox, dass Autofahrer und Radfahrer denselben Verkehrsraum nutzen. Während die eine Gruppe für die Nutzung einen teuren Kenntnisnachweis ablegen und Steuern zahlen muss, bewegt sich die andere Gruppe kostenlos, (manchmal) bar jeder Kenntnis der Verkehrsregeln und zudem völlig anonym in diesem Raum. Bernd Steins, Facebook

Punkte, die nicht betrachtet werden, sind die lächerlichen Konsequenzen bei uns. Wenn das Zuparken von Rad- und Gehwegen 500,-, das zu knappe und riskante Überholen von Radfahrern 800,- und ein Rotlichtverstoß für Autos wie auch für Radfahrer (eine Kennzeichenpflicht für Radfahrer ist natürlich notwendig!) 1500,- kosten, dann würden wir uns wundern, wie schnell es wieder rücksichtsvoller auf unseren Straßen zugeht. Stephan Klemenz, Facebook

Ruhrgebiet: Für breitere Radwege „muss Autos Platz abgenommen werden“

Wir müssen alle wieder lernen, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss. Wenn es keine Vorbilder mehr gibt, lernen es die Kinder auch nicht. Ruhig mal ein Stück laufen, um zur Schule zu kommen. Wenn es auf dem geteilten Rad- und Fußweg zu eng wird, einfach mal absteigen und schieben. Und als Fußgänger das Handy in der Tasche verstauen und hinschauen, wo man sich fortbewegt. Als Autofahrer einfach mal gelassen bleiben, wenn jemand sich an Verkehrsregeln hält. Ob man als erstes an der nächsten Ampel steht oder dahinter ist doch egal. Man kommt an sein Ziel, aber dann vielleicht viel entspannter. Ursula Siewert, per E-Mail

Es muss deutlich breitere Radwege, wo auch überholt werden kann geben. Im Unterschied zu dem Autos, die alle ähnlich schnell durch die Stadt fahren, gibt es bei den Fahrrädern deutliche Unterschiede in der Geschwindigkeit. Dieser zusätzliche Platz muss den Autos abgenommen werden. Die Elektroroller gehören komplett abgeschafft. Dirk Bettelhäuser, Facebook

Wir sind als begeisterte Wanderer häufig in ganz Deutschland auf von Fahrradfahrern und Fußgängern gemeinsam genutzten Wegen unterwegs und bestätigen das aggressive Verhalten vieler Radfahrer. Dabei ist die Regel laut StVO doch eindeutig: Der schnellere Verkehrsteilnehmer hat auf den langsameren Rücksicht zu nehmen, man darf zwar klingeln, muss ggf. aber warten und eventuell auch anhalten. Das sollte deutlich kommuniziert werden. Kerstin und Michael Preßler, Herne

Bochumer fordert Kennzeichnungspflicht für Radfahrer

Auch heute kann man noch durch rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr brenzlige Situationen vermeiden. Was nützt mir meine Vorfahrt, wenn der andere Verkehrsteilnehmer diese missachtet? Nichts, dann bleibe ich lieber stehen, um einen Unfall zu vermeiden. Lutz Gollnick, Bochum

Ich würde dafür plädieren, dass für Radfahrer auch eine Kennzeichnungspflicht eingeführt wird. Berichte zeigen, wie schwer die Unfälle sein können, wenn Fußgänger mit Radfahrern kollidieren. Bei täglichen Spaziergängen stelle ich immer wieder fest, dass viele Radfahrer sehr rücksichtslos unterwegs sind, in den seltensten Fällen aus angemessenem Abstand klingeln. Ute Menzel, Facebook

Die Erfahrungen sind, dass es im Norden von Deutschland gemäßigter zugeht mit Fußgänger, Radfahrern und Autofahrern. Man nimmt dort mehr Rücksicht aufeinander, auch weil es mehr Zebrastreifen und rotmarkierte Radwege gibt. Vielleicht auch, weil man dort das Rad in die Wiege gelegt bekommt. Juergen Trinkl, Facebook

Man könnte sämtliche Beiträge mit einem Wort zusammenfassen: Egoismus. Nicole Glückskind, Facebook

