53-Jähriger stirbt nach Verpuffung auf Geburtstagsfeier

Höxter Ein 53-Jähriger ist an seien Verletzungen gestorben: Beim Anzünden eines Ofens auf einer Geburtstagfeier kam es zu einer Verpuffung.

Nach der Verpuffung beim Anzünden eines Ofens auf einer Geburtstagsfeier in Höxter ist ein 53 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Bisherigen Ermittlungen zufolge war durch eine falsche Bedienung beim Anzünden eines Ethanol-Ofens eine Stichflamme entstanden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Dadurch kam es am Freitagabend bei der Geburtstagsfeier im Freien zu der Verpuffung.

Unfall in Höxter: Acht Menschen verletzt

Acht Menschen wurden dabei verletzt - der 53-Jährige sowie ein weiterer Mann im Alter von 56 Jahren lebensgefährlich. Sie wurden nach dem Unfall per Rettungshubschrauber in Spezialkliniken gebracht.

Nach einer Verpuffung auf einer Geburtstagfeier sind acht Menschen verletzt worden. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH

Ob der 56-Jährige am Sonntagmorgen noch in Lebensgefahr schwebte, war zunächst nicht bekannt. Darüber hinaus waren ein 63-Jähriger schwer sowie zwei Frauen im Alter von 52 und 55 Jahren und drei Männer im Alter von 57, 60 und 61 Jahren leicht verletzt worden. (dpa)

