75 Jahre Ruhrkessel: „Der Krieg hat meine Jugend geraubt.“

Sie leben, arbeiten und spielen in Ruinen – wenn der Tod mal nicht vom Himmel fällt. Aber das tut er meistens. Die letzten Wochen und Monate des 2. Weltkrieges, für die Menschen im Ruhrgebiet zählen sie zu den schlimmsten ihres Lebens. Zeitzeugen erinnern sich.

Spielen in den Ruinen

Adolf Sawitzky ist damals acht Jahre alt. Mitten in Essen lebt er mit Mutter und Vater, die viel älteren Brüder sind im Krieg, aus dem sie nicht mehr zurückkehren werden. Wenn der 82-Jährige zurückdenkt an jene Zeit, dann denkt er an Bomben. „Jeden Tag, jede Nacht sind sie gefallen.“ So viele wie noch nie. „Wir sind aus den Bunkern gar nicht mehr herausgekommen.“ Denn die Alliierten wollen das Ruhrgebiet sturmreif bomben, wollen ihren Bodentruppen den Weg ebnen und eigene Verluste so gering wie möglich halten.

Im Frühjahr 1943 sind sie das erste Mal am Himmel über dem Revier erschienen. „Ich konnte mich bald gar nicht mehr erinnern, wie es vorher war“, sagt Sawitzky. „Das gehörte dazu“, sagt auch Benno Ringenberger aus Bochum. Anfangs fliegen die schweren Maschinen, die er damals „Silberfischchen“ nennt, meistens vorbei und zu anderen Städten. „Wir haben einfach weiter gespielt.“

In Straßenkleidern geschlafen

Doch das ändert sich schnell. Deshalb kennen Sawitzky und seine Freunde irgendwann auch keinen Schlafanzug mehr. „Wir haben jahrelang nur in Straßenkleidern geschlafen.“ Denn wenn die Sirenen heulen, muss es schnell gehen. „Raus und in den Bunker.“ Wo sie dann sitzen, die Sawitzkys und ihre Nachbarn. Dicht beieinander, aber die meiste Zeit schweigend und lauschend. „Auf das Pfeifen und Heulen der abgeworfenen Bomben.“ Und zusammenzucken bei jeder Explosion. Weil die Wände wackeln und der Putz von der Decke rieselt. „Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen.“

Erlebte das Ende des Krieges auf der Hohensyburg. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Ringenberg kann es. Denn der heute 86-Jährige hat sie in Bochum ebenfalls hautnah miterlebt, die langen Nächte in den Bunkern. „Ich weiß noch alles.“ Auch vom Angriff des 4. November 1944, dem schwersten überhaupt auf Bochum, bei dem in einer Nacht 1400 Bomben auf die Stadt fallen. Der kleine Benno sitzt da in einem gerade fertig gewordenen Bergwerkstollen, den der Direktor der benachbarten Zeche hat ausbauen lassen. Mit Bänken, auf denen die Namen der Familien stehen, die hier Zuflucht finden können.

Kein Stein stand mehr auf dem anderen

„Die Hölle brach los“, fasst der gebürtige Dortmunder die Ereignisse jener Nacht zusammen. Stunde um Stunde hören sie unter der Erde die Explosionen über Tage. Bis plötzlich eine gespenstische Stille eintritt. Männer graben sich durch den verschütteten Stolleneingang. Draußen steht kein Stein mehr auf dem anderen. „Alle Häuser in der Nachbarschaft waren zerstört“, sagt Ringenberg. In der Straße riecht es nach Schweinefleisch. „Kam von dem Vorrat, den wir eingemacht hatten. Den hatten die Flammen gekocht.“

Auch Sawitzky hat die „unglaubliche Zerstörung“ noch vor Augen, die ihn nach Verlassen des Bunkers stets erwartet. Er sieht die Toten am Straßenrand, hört die Schreie der Verbrannten. „Das hat mich nach dem Krieg noch lange beschäftigt.“ Auch, weil nicht darüber gesprochen wurde. „Meine Eltern haben das damals nie thematisiert.“

Tieffliegerangriff nur mit viel Glück überlebt

Aber sie schicken ihren Jüngsten in ein Kinderheim nach Königswinter. Dort soll es sicherer sein. Aber auf dem Weg hat Sawitzky sein schrecklichstes Kriegserlebnis. Tiefflieger greifen den Zug an, in dem er sitzt, töten oder verletzen viele Passagiere. „Als wenn man Wildschweine jagen würde. Das kann ich bis heute nicht vergessen.“ Zehntausende Menschen im Ruhrgebiet können das ebenfalls nicht. Denn kaum einer zwischen Rhein, Ruhr und Weser, der nicht so einen Angriff miterlebt hätte.

Kriegszerstörungen in Dortmund: Hier der zerbombte Hauptbahnhof Foto: Katrin Figge / WR

Ringenberg überlebt ihn nur mir viel Glück. In letzter Sekunde reißt ihn ein entgegenkommender Radfahrer in den Straßengraben. Der Mann hat gesehen, was der Junge, der Milch auf dem Land holen soll, nicht gehört hat. Einen Tiefflieger, der das Kind mit ausgeschaltetem Motor von hinten ins Visier genommen hatte. „Da bin dem Totengräber gerade noch einmal von der Schippe gesprungen.“

Plötzlich fuhr ein dicker Panzer auf den Hof

Das Kriegsende erlebt Ringenberg auf einem Gehöft an der Hohensyburg, in dem die Familie nach der Ausbombung Unterschlupf gefunden hat. Die Tannen einer Schonung seien plötzlich links und rechts zur Seite gefallen, erinnert er sich. „Und dann fuhr ein dicker Ami-Panzer auf den Hof.“ Überrascht ist der Junge nicht. „Natürlich hat keiner mit uns geredet, aber dass der Krieg verloren war, das hast du irgendwie auch mitbekommen.“

Furcht hat Benno in diesem Augenblick keine, auch wenn er – wie so viele im Revier – erstmals im Leben Afroamerikaner sieht. Sie durchsuchen ergebnislos den Hof, sind korrekt zu den Erwachsenen, nett zu den Kindern. Zwar gibt nicht die obligatorischen Kaugummis oder eine Tafel Schokolade. Aber als der Panzer wieder fährt, lässt die Besatzung eine Kiste Apfelsinen aus einer Luke rollen. „Was war das für ein Genuss.“

„Endlich war die Angst verschwunden“

„Der Krieg hat mir meine Jugend geraubt“, sagt Adolf Sawitzky Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Familie Sawitzky bekommt die Gelegenheit, das Revier zu verlassen, kurz bevor sich der Kessel der Alliierten um die Region schließt. Das Ende des Krieges erlebt Adolf bei Freunden in Salzgitter. Die Ankunft der Amerikaner dort empfindet er als Befreiung. „Endlich war die Angst der letzten Monate weg.“ Die Erinnerungen aber sind geblieben. Und so erleichtert Sawitzky auch ist, den Feuersturm an der Ruhr überlebt zu haben, steht eines für ihn fest. „Der Krieg hat mir meine Jugend geraubt.“