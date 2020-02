Helsinki/Münster. Ein Lottospieler aus NRW ist am Freitagabend um 90 Millionen Euro reicher geworden. Er knackte den Eurojackpot, wie Westlotto mitteilte.

90 Millionen Euro! Lottospieler aus NRW knackt Eurojackpot

Ein Tipper aus Deutschland hat den Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geknackt und damit den deutschen Lotto-Rekord eingestellt.

Der Jackpot geht nach Nordrhein-Westfalen, wie Westlotto in Münster am Freitagabend nach der Ziehung im finnischen Helsinki mitteilte.

Mit den Gewinnzahlen 7-16-22-36-44 und den beiden Zusatzzahlen 3 und 4 lag ein Spieler - oder eine Tippgemeinschaft - nach acht Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.

90-Millionen-Gewinn stellt deutschen Lotto-Rekord ein

Weil in Deutschland besonders viele Tipper beim Eurojackpot ihr Glück versuchen, gibt es hier auch besonders häufig Millionen-Gewinner, so Westlotto. So räumte 2016 ein Spieler aus Baden-Württemberg erstmals 90 Millionen ab - damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte. Dieser deutsche Rekord wurde nun eingestellt.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen. (dpa)