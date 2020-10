A40 wird am Sonntagabend früher als geplant frei gegeben

In Mülheim-Styrum ist am Donnerstag ein Lkw in Brand geraten. Hohe Rauchsäulen sind bis Duisburg sichtbar.

Mülheim. Zwei Wochen war die A40 bei Mülheim nach einem Tanklaster-Brand gesperrt. Seit 20.45 Uhr sind die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder frei.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat am Sonntagabend die gesperrte A40 wieder frei gegeben – etwas früher als geplant: In Fahrtrichtung Duisburg ist die Autobahn bereits seit 19.45 Uhr wieder befahrbar, in Richtung Essen wurde die Sperrung um 20.45 Uhr aufgehoben. Die Zufahrt von der A3 auf die A40 ist ab 22 Uhr wieder möglich.

wieder frei gegeben – etwas früher als geplant: In Fahrtrichtung Duisburg ist die Autobahn bereits seit 19.45 Uhr wieder befahrbar, in Richtung Essen wurde die Sperrung um 20.45 Uhr aufgehoben. Die Zufahrt von der A3 auf die A40 ist ab 22 Uhr wieder möglich. Die Arbeiten an der Unfallstelle gehen dennoch weiter: Die mittlere der fünf Eisenbahnbrücken über der A40 musste die Deutsche Bahn wegen massiver Schäden sofort abreißen lassen.

über der A40 musste die Deutsche Bahn wegen massiver Schäden sofort abreißen lassen. Auf der äußeren Brücke fahren bereits wieder Züge von Duisburg nach Mülheim und Essen. Die S 3 endet in Styrum.

Mehr als zwei Wochen nach dem Tanklaster-Brand auf der A40 bei Mülheim wird die wichtige Pendlerautobahn am Sonntagabend wieder freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW am Sonntagabend mitgeteilt.

Die #A40 bei Mülheim wird früher frei. https://t.co/mjSKGK2my1 und Bahn haben Hand in Hand dafür gearbeitet, dass die Strecke nach dem LKW-Brand schnell wieder zur Verfügung steht. FR Duisburg ab 19.45 Uhr, FR Essen ab 20.45 Uhr. Von der A3 geht es ab 23 Uhr wieder auf die 40. — Straßen.NRW. (@StrassenNRW) October 4, 2020

Aufhebung der Sperrung erfolgt in drei Etappen

Die Sperrung in Richtung Duisburg ist bereits um 19.45 Uhr wieder aufgehoben worden. In Richtung Essen fließt der Verkehr seit 20.45 Uhr wieder. Da die Verkehrssicherung an der Anschlussstelle zur A3 recht umfangreich sei, könne die Zufahrt erst um 22 Uhr wieder frei gegeben werden, so Susanne Schlenga, Sprecherin von Straßen NRW. Der Landesbetrieb Straßenbau hatte zuvor mehrere Tage lang den Asphalt im Bereich der Unfallstelle erneuert.

Der Laster war am 17. September unter einer Eisenbahnbrücke in Flammen aufgegangen. Die dabei beschädigte Brücke wurde mittlerweile abgetragen. Die Deutsche Bahn bereitet zur Zeit den Bau einer Behelfsbrücke vor. Bei dem Unfall waren der Lkw-Fahrer und ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Der schwere Unfall hatte auch die Wirtschaft in der Region schwer getroffen: Laut einer Schätzung der Industrie- und Handelskammer kostete die Sperrung der A40 die heimische Wirtschaft rund eine Million Euro pro Tag. 85 Prozent der rund 220 befragten Unternehmen direkt oder indirekt betroffen durch schlechtere Erreichbarkeit, verzögerte Transportwege und Staus. Die geschätzten Kosten lägen damit in ähnlicher Größenordnung wie nach der Vollsperrung der A40-Rheinbrücke im Jahr 2017, hieß es. (JeS/dpa)