Mountainbiker in der Haardt: Querfeldein-Fahrten als Problem

Ruhrgebiet Seit Juni hat die Haard eine offizielle Mountainbike-Strecke. Doch manche Fahrer weichen ab. Biker und Förster suchen nach Lösungen.

Oha, das Auto da auf dem Waldweg kennt er doch, da braucht es gar nicht das Schild "Forstbetrieb" hinter der Frontscheibe. Klaus Stiller steigt von seinem Rad, guckt sich um und sagt: "Da ist der Klingebiel nicht weit."

Und tatsächlich: Harald Klingebiel kommt gerade den Hang herunter, der Förster von "RVR Ruhr Grün" in der Haard. Kurz danach sieht man ihn und Klaus Stiller, den früheren Vorsitzenden des Vereins "Haardbiker", in einen durchaus freundschaftlichen Disput verstrickt, was Mountainbiker dürfen im Wald und was nicht. Man kennt sich seit Jahren, man schätzt sich, schärfer als "Da liegst du falsch" wird dies Gespräch nicht mehr.

"Wenn den Bodenbrütern alle zehn Minuten einer übers Nest fährt"

Auf der übergeordneten Ebene ist der Ton rauer, viel rauer. Der Konflikt ist: Mountainbiker dürfen hier, im größten Wald des Ruhrgebiets zwischen Marl, Oer-Erkenschwick und Haltern, auf ihrer eigenen 42-Kilometer-Strecke "Haard on Tour" und auf allen offiziellen Wegen fahren. Fertig. Aber eine gewisse Anzahl fährt, nun ja, querfeldein bis ins Dickicht und mit Wumms in die Naturschutzgebiete.

Zum Schaden des Waldes, der Böden, der Tiere. "Wir müssen nicht über Naturschutz diskutieren, wenn den Bodenbrütern alle zehn Minuten einer übers Nest fährt", sagt Klingebiel. Man kann ihn und seine Leute sich ein bisschen vorstellen wie Team Sisyphos.

"Haard on Tour" zieht Mountainbiker aus halb Deutschland an

Bauen Sie hier eine Barriere gegen Mountainbiker, ist sie nach ein paar Tagen bestimmt zersägt oder weggezogen; bauen sie dort eine illegale Rampe ab, bauen vielleicht zehn Kilometer weiter zwei Männer mit Bagger und Lkw gerade schon wieder eine neue. "Es ist unfassbar", sagt Klingebiel: "Es ist der Hammer." Es geht so seit Jahren. Es ist wohl mehr geworden.

Ein bisschen ist das aber auch der Fluch der guten Tat. Denn die Strecke "Haard on Tour", eröffnet im Juni 2020, zieht inzwischen Geländefahrer aus halb Deutschland an, von denen sich dann mancher den Seiten-Sprung ins verbotene Grün erlaubt. Sie fahren ja auch Hänge, da würden Sie und ich zu Fuß nicht heruntergehen.

Viele Fahrer wünschen sich eine anspruchsvollere offizielle Strecke

David Breuckmann, der gegenwärtige Vorsitzende der "Haardbiker", heißt das auch nicht gut, kann es aber erklären: "Sie sind dann zwei, drei Mal Haard on Tour gefahren und sie dann leid. Dann guckt man, wo man noch hinfahren kann."

Der Verein ist eingebunden in das Naturschutzkonzept für die Haard. Dennoch hat er eine etwas andere Vorstellung: Dass die Mountainbiker eine anspruchsvollere Strecke bekommen als die bestehende, sagt Breuckmann, "eine, die dann nicht nur 80 Prozent anspricht, sondern 95 Prozent".

Wald- und Parkwächter bekommen demnächst ihrerseits E-Räder

Solche "Fahrspaß bringenden Elemente" habe der Regionalverband Ruhr bei der Streckenplanung zunächst vorgesehen und dann nicht weiter verfolgt. Klingebiel aber, der Förster, findet die Vorstellung "naiv", eine schärfere Strecke würde mehr Leute binden. Er "bezweifelt, dass die Verbindlichkeit dann besser eingehalten würde".

In Essen kennt man das Problem natürlich längst, dem Sitz von "RVR Ruhr Grün". "Es ist schwer abzusehen, ob man das überhaupt in den Griff bekommt", sagt Thomas Kämmerling (55), der Chef. Um das Ganze zu entzerren, will der Betrieb auf weiteren Bergehalden Strecken für Geländefahrer anlegen. Und um mal einen zu fassen und mit einem Bußgeld zu strafen, sollen die Wald- und Parkwächter ihrerseits demnächst E-Räder bekommen, kündigt Kämmerling an.

In diesen Zeiten ist der Wald sowieso schon überlaufen

Klaus Stiller, der Biker und Klingebiel-Versteher, sieht noch einen anderen Druck auf der Haard: In Corona-Zeiten sei sie sowieso schon total überlaufen. "Da gehen dann auch Leute eigene Wege oder machen sich welche", sagt der 72-Jährige: "Das können Biker sein, Geo-Cacher, Leute mit Hund und alle, die den Abenteurer in sich entdeckt haben."

Was die Fahrrad-Leute angeht, sei "die Szene sehr unorganisiert". Die zu erreichen, die nicht in Vereinen seien, sei sehr schwierig: "Da muss man sich was einfallen lassen." Klingt nach einer Aufgabe für Team Sisyphos.