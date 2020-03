Adoptivkind zurückgegeben: Paar muss sechs Jahre zahlen

Eine gescheiterte Auslandsadoption wird „möglicherweise existenzgefährdend“ für ein Ehepaar aus Dormagen. Rund 38 000 Euro muss das Paar an die Stadt zahlen für die Unterbringung des thailändischen Kindes von Juli 2014 bis Februar 2015. Schon zuvor hatte es einen Prozess in zweiter Instanz verloren gegen den Landschaftsverband Rheinland, dabei ging es gar um 219.000 Euro – was dem Lebensunterhalt des Kindes auf sechs Jahre bei hundert Euro pro Tag entspricht.

Zuvor hatten die beiden das fünfjährige Mädchen, das wenige Wochen nach der Geburt von seiner Mutter in ein Kinderheim gegeben worden war, aus Thailand geholt – obwohl es schon dort Probleme wegen „widerspenstigen Verhaltens“ gegeben hatte, so das Oberverwaltungsgericht Münster. Nach wenigen Wochen in Deutschland entschied das Paar, das Kind doch nicht anzunehmen – innerhalb der sechsmonatigen Adoptionspflegezeit.

Allerdings kam dies aus Sicht des Jugendamtes „unter anderem aus Gründen des Kindeswohls nicht in Betracht“. Das Mädchen wurde daraufhin in einer Einrichtung untergebracht, in der nur wenige Kinder in häuslicher Umgebung betreut werden. Kostenpunkt: 5000 Euro im Monat, einschließlich Krankenversicherung und Dolmetscher. Tatsächlich hatte das Paar im Vorfeld der Adoption eine Verpflichtungserklärung abgegeben. Demnach muss das Paar „sämtliche durch öffentliche Mittel aufgewendete Kosten“ tragen - also auch Unterbringung, Ausbildung oder Versorgung im Krankheitsfall. Und zwar sechs Jahre lang nach Einreise des Kindes – auch im Falle des Scheiterns der Adoption. Dies gilt, entschied das Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz. Eine Revision ist nicht zugelassen. Dies war auch im ersten Prozess der Fall. Allerdings hat das Paar dagegen Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Paar fühlte sich nicht ausreichend aufgeklärt

Die Kläger hielten den Bescheid für rechtswidrig. Die Urkundsperson des Jugendamtes habe sie bei Abgabe der Erklärung mit dem Hinweis, es könne „teuer“ werden, nur unzureichend über die sechsjährige Haftungsdauer aufgeklärt. Sie hätten angenommen, im Fall des Scheiterns der Adoption höchstens sechs Monate für entstehende Unterhaltskosten einstehen zu müssen, und seien außerdem von der Möglichkeit einer kurzfristigen Rückführung des Kindes in sein Heimatland ausgegangen. Vom ebenfalls beteiligten Landesjugendamt seien zudem vor Abgabe der Erklärung etwaige Verhaltensauffälligkeiten des Mädchens nicht hinreichend aufgeklärt worden.

Dies, so befand das Gericht, mache aber nicht die Erklärung unwirksam, die die Haftung begründe. Allenfalls würden sich Schadensersatzansprüche wegen Amtshaftung ergeben, sollten sie zutreffen. Tun sie aber nicht. Selbst wenn man eine unzureichende Aufklärung unterstelle, sei diese nicht ursächlich für den Schaden, weil sich die Kläger des Risikos bewusst gewesen seien bewusst gewesen seien, als sie die Erklärung abgaben. Auch „die insgesamt möglicherweise existenzgefährdende Höhe der Erstattungsbeträge stehe der Rechtmäßigkeit der Erstattungsforderung nicht entgegen“, schreibt das Gericht. Aktenzeichen: 12 A 1353/17.