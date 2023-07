Alleinerziehende Lehrerin: „Was, wenn das Kind krank wird?“

Julia aus Dortmund möchte und muss wieder arbeiten. Warum die alleinerziehende Lehrerin ihre Tagesmutter nach den Öffnungszeiten ausgesucht hat.

Julia, 41, Lehrerin aus Dortmund, lebt mit ihrer Tochter allein. Das Kind ist gerade ein Jahr alt geworden, geht ab dem 1. August zu einer Tagesmutter. Gleichzeitig kehrt Julia in den Schuldienst zurück. Als eine von fünf Müttern aus dem Ruhrgebiet erzählt sie hier, wie sie mit der ersten großen Veränderung in ihrem neuen Leben als Mutter umgeht – und was sie am meisten fürchtet. Ihr Protokoll: