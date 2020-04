Angeklagter Ex-Chef der Stadttochter RGE schweigt zunächst

Gierig soll er gewesen sein. Auf Kosten der Stadt Essen soll der Bottroper Klaus Wieschenkämper als Chef der Essener Stadttochter RGE höhere Pensionsansprüche für die eigene Altersversorgung aufgebaut und außerdem Nebeneinkünfte verschwiegen haben. Ein Millionenschaden ist es, den Staatsanwalt Florian Pawig am Dienstag vor der XII. Strafkammer vorliest. Ob's stimmt? Der 66 Jahre alte Wieschenkämper schweigt zunächst, will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern.

Für seine Mitangeklagte geht die Verhandlung schneller zu Ende. Die 58-Jährige aus Herne war früher seine Prokuristin bei der RGE und hat der Stadt ebenfalls Nebeneinkünfte verschwiegen. 170.000 Euro sollen es bei ihr gewesen sein. Einen Großteil hat sie bereits zurückgezahlt. Ihr Anteil an der Anklage ist eher unbedeutend. Deshalb stellt das Gericht ihr Verfahren gegen eine Geldbuße von 5000 Euro ein.

Erst ab 2013 griff die Stadt durch

Die RGE, anfangs mit den Geschäftsfeldern Reinigung und Sicherheit, später auch in der Gastronomie und im Catering aktiv, gibt es als städtische Tochter seit dem 1. Januar 1999. Chef war seit dem Gründungstag der Bottroper Klaus Wieschenkämper, bis die Stadt Essen ab 2013 durchgriff, erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten ermittelte und ihrem Beamten schließlich den Chefposten wegnahm. Im Sommer 2017 ging er in den Ruhestand.

Die Anklage wirft ihm vor, illegal für sich selbst und für seine Prokuristin die Ansprüche auf Pensionszahlungen in die Höhe getrieben zu haben. Dafür habe die Stadttochter rund 1,5 Millionen Euro in Versicherungen einzahlen müssen. Außerdem habe er Nebeneinkünfte, die er durch Aufsichtsratstätigkeiten bei anderen städtischen Töchtern bekommen habe, nicht angegeben. Den Großteil davon hätte er an die Stadt abführen müssen. Schaden laut Anklage: weitere 370.000 Euro.

"Dienstrechtliches Wunderland" bei der Stadt Essen

Die Berichterstattung über ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die Staatsanwaltschaft Essen aufmerksam gemacht. Da ging es um die Rückzahlung der Nebeneinkünfte, aber auch die Pensionszahlungen spielten eine Rolle. Der Richter sprach von einem "dienstrechtlichen Wunderland" bei der Stadt Essen. Offenbar hatte dort vor 2013 kaum jemand kontrolliert, wie bei der RGE mit dem Geld für den Chef umgegangen wurde. Bei der Pensionshöhe von Wieschenkämper bekam der Richter nach eigenem Bekunden sogar "Schnappatmung".

Wieschenkämper verlor damals gegen die Stadt, hat bereits viel Geld zurückgezahlt und sich eigentlich geständig gezeigt. Nur in einem Verfahren wehrt er sich noch mit seiner Berufung beim Oberverwaltungsgericht. Er vertritt nämlich andere rechtliche Auffassungen über sein Verhalten.

Verlust der Pension droht

Seine Verteidiger Wolfgang Küpper-Fahrenberg und Regina Klose hatten vor diesem Hintergrund mit Gericht und Staatsanwaltschaft über die Strafhöhe verhandelt. Denn wenn Wieschenkämper ein Jahr oder mehr Haft kassiert, selbst wenn es eine Bewährungsstrafe ist, verliert er seinen Beamtenstatus und seine Pension. Die Stadt müsste ihn dann nachträglich bei der Rentenversicherung nachversichern und dort die Arbeitgeberbeiträge einzahlen. Was fehlt, sind für den gesamten Zeitraum eines Berufslebens die Arbeitnehmerbeiträge, so dass die Rente erschreckend niedrig ausfällt.

Staatsanwalt will höhere Strafe

Richter Simon Assenmacher, Vorsitzender der XII. Strafkammer, liest am Dienstag die Vermerke über die "Verständigungsgespräche" vor. Daraus wird deutlich, dass es keine Zusage für eine Haftstrafe von nur elf Monaten Dauer geben wird. Denn die Staatsanwaltschaft ist dagegen, erklärte sie zuletzt am Montag.

Klaus Wieschenkämper hat darauf reagiert, indem er die Verteidigung in letzter Minute wechselt. Die Essener Anwälte machen nicht mehr mit. Jetzt wird er von Rechtsanwalt Johannes Zimmermann vertreten, der sich naturgemäß erst einmal in die Akten einarbeiten muss.

Zimmermann ist Mitglied der renommierten und nicht gerade als preiswert bekannten Düsseldorfer Anwaltskanzlei um Sven Thomas und Rüdiger Deckers. Der Anwaltswechsel dürfte angesichts der Kosten nur dann Sinn machen, wenn Wieschenkämper jetzt plötzlich unschuldig sein will und einen Freispruch anstrebt. Ansonsten hätte er es sich sparen können.