Angeklagter gesteht Sex-Falle für Teenager in Internetchats

Dortmund. Steffi nannte der 39-Jährige sich im Internet und lockte Teenager in die Sex-Falle. Jetzt muss er sich in Dortmund vor Gericht verantworten.

Drei Mädchen, zwischen zwölf und 15 Jahre alt, lockte er in seine Sex-Falle. Dabei nutzte Oliver W. aus Hamm die Anonymität des Internets und gab sich als 15-Jährige aus. So gelangte der 39-Jährige an Nacktaufnahmen seiner Opfer. Seit Dienstag muss er sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, Nötigung und Besitz von Kinderpornografie vor dem Landgericht Dortmund verantworten.

Den peinlichen Zeugenauftritt vor der Jugendschutzkammer erspart er den Mädchen. Denn über seinen Verteidiger Andreas Steffen gesteht er seine Taten. "Was die Anklage beschrieben hat, trifft so zu", sagt der Rechtsanwalt. Und danach gibt Oliver W. es auch persönlich zu, stellt sich zudem Nachfragen des Gerichtes. "Da habe ich wirklich Scheiße gebaut und muss dazu stehen", zeigt sich der frühere Krankenpfleger einsichtig.

Kindliche Neugier an der Sexualität ausgenutzt

Es ist die Neugier der Kinder an der erwachenden Sexualität, die Männer wie er ausnutzen. Eigentlich müsste jedem Teenager ein Foto des Angeklagten neben den Computer gestellt werden, um ihnen zu zeigen, wer sich in anonymen Internetforen tummeln kann: Groß, kleiner Bauchansatz, die glatten Haare hinten zu einem dünnen Zopf zusammengebunden, eher grobe Gesichtszüge, dazu Hals- und Armkettchen sowie ein silberfarbener breiter Ring über den Daumen der rechten Hand gestreift.

Das also ist "Steffi, 15 Jahre alt, lesbisch", die so ungezwungen Nacktbilder und -videos von sich versendet. "Die hatte ich aus dem Internet", räumt Oliver W. am Dienstag ein. Auf die über hundert kinderpornografischen Dateien, die auf seinem Computer gespeichert waren, musste er dafür nicht zurückgreifen. Denn laut Anklage zeigten sie zum Teil "brutale sexuelle Handlungen an Kleinkindern" und waren deshalb ungeeignet für einen Chat unter Teenagern.

Pädophilie verneint der Angeklagte

Pädophil sei er aber nicht, versichert er den Richtern. Vorsitzender Ulf Pennig hat da so seine Zweifel: "Man hat doch nicht so lange mit diesen Taten zu tun, ohne pädophil zu sein. Stimmen Sie mir zu?" Da nickt der Angeklagte und bejaht es. Dennoch bleibt er dabei, dass er durch äußere Ereignisse aus der Bahn geworfen worden sei. Er nennt den Tod seiner Schwester vor zwei Jahren und das Fremdgehen seiner Freundin vor einem Jahr. Da sei in seinem Leben einiges "aus dem Ruder gelaufen".

Das muss man nicht glauben als Begründung für die Tatserie, die laut Anklage im März 2018 begann. Da chattete er in einem Messengerdienst als "Steffi, 15, lesbisch" mit einem anderen Mädchen. Er schlug vor, wechselseitig Videos auszutauschen, bei denen sie sich nackt filmen und sexuelle Handlungen an sich vornehmen lassen sollten.

Acht Jahre alte Cousine einbezogen

Dass seine Chatpartnerin ihm mitteilte, sie sei erst zwölf Jahre alt, schreckte ihn nicht ab. Im Gegenteil. Laut Anklage stachelte er sie sogar an und lobte ihre Videos. Einmal brachte er sie sogar dazu, ihre acht Jahre alte Cousine einzubeziehen.

Oliver W. konnte aber auch richtig böse werden. Das musste eine 13-Jährige erfahren, die nach einem Streit den Kontakt mit ihm abbrach. Da drohte er ihr mit der Veröffentlichung der bereits gedrehten Videos, wenn sie nicht weitermache. So trat er auch bei einer 15-Jährigen auf, die kein Interesse mehr an einem Chat mit ihm hatte. Doch sie hielt dem Druck von "Steffi" stand und ging zur Polizei.

Das war im Dezember 2018. Die Polizei ermittelte die wahre Identität von "Steffi, 15" und durchsuchte im Juni 2019 die Wohnung von "Oliver W., 39". Dabei stellte sie mehrere Datenträger sicher, die zum größten Teil noch gar nicht ausgewertet sind. Der Teil, der untersucht wurde, zeigt die über hundert Kinderpornos. Am 12. Juni könnte es bereits ein Urteil geben.