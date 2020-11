Angeklagter gibt brutale Überfälle auf Taxifahrer zu

Mal schlug er zu, mal feuerte er eine Schreckschusspistole direkt vor dem Gesicht seiner Opfer ab. Für insgesamt sieben brutale Überfälle auf Taxifahrer und Opfer in Wohnungen muss sich der 39-jährige Alfred G. aus dem Essener Stadtteil Altendorf seit Mittwoch vor dem Landgericht Essen verantworten. Bislang hatte er zu den Vorwürfen geschwiegen. Vor der XVII. Strafkammer räumte er aber einen Großteil der Taten ein.

Die Brutalität seiner Taten ist ihm nicht anzusehen, als er am Mittwoch aus der Haftzelle in den Gerichtssaal geführt wird. Normal wirkt Alfred G., keinesfalls unsympathisch. Und so dürften sich auch die meisten Taxifahrer nichts gedacht haben, als er zu ihnen in den Wagen stieg.

Raubserie begann 2019

Am 24. Januar 2019 begann die Raubserie laut Anklage. Von Borbeck Hafen ließ er sich nach Borbeck-Mitte fahren. Dort soll er dem Fahrer die Schreckschusspistole an die Wange gehalten und Geld gefordert haben. Als der Fahrer laut schrie, soll er die Waffe abgefeuert haben und ohne Beute geflüchtet sein. Das Opfer erlitt Verbrennungen an der Wange und Hörschäden.

Ein Jahr lang war Pause, dann folgen in kurzen Abständen weitere Überfälle. Am 19. März 2020 ordert der Täter am Viehofer Platz eine Taxe nach Borbeck. Als der 63 Jahre alte Fahrer ihm kein Geld geben will, schlägt er diesem zweimal die Waffe auf den Kopf. 150 Euro erbeutet er.

Seine Beute bleibt spärlich

Einen Tag später setzt er die Serie fort, zu zwei weiteren Überfällen kommt es am 27. März und am 6. April, jeweils im Bereich Borbeck. Mal schlägt er den Fahrern die Waffe mehrfach auf den Kopf, mal feuert er sie in Gesichtsnähe ab. Seine Beute bleibt spärlich, 200 Euro bekommt er bei diesen drei Taten.

In dieser Zeit hat er laut Anklage auch noch Zeit, in zwei Wohnungen einzubrechen. Zunächst verschafft er sich am 2. April gegen 13 Uhr unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung eines Ehepaares in der Sälzerstraße, nicht weit entfernt von seiner eigenen Wohnung in Altendorf. Er soll direkt mit der Waffe zugeschlagen und das Paar, 65 und 70 Jahre alt, im Gesicht verletzt haben. 220 Euro erbeutete er, dazu die EC-Karte.

Opfer biss dem Täter in den Finger

Am 6. April gelangte er durch die geöffnete Balkontür in eine Wohnung in der Margarethenhöhe. Er nahm einen Tabaksbeutel mit, den er irrtümlich für einen Geldbeutel gehalten hatte. Der Bewohnerin schlug er die Waffe auf den Kopf, verletzte sie an der Augenbraue. Zwei Zähne lockerten sich zudem durch einen der Schläge. Allerdings biss die 65-Jährige ihm auch durch seinen Handschuh in einen seiner Finger.

Fieberhaft hatte die Polizei mit der Ermittlungskommission "Taxi" nach dem Täter gefahndet, war ihm durch Zeugenaussagen und Handydaten auf die Spur gekommen. Eine Hausdurchsuchung lieferte weitere Beweise: Waffen passten zu den Hülsen am Tatort. Sein Handschuh wies DNA-Spuren der 65-Jährigen auf, die in seinen Finger gebissen hatte. Und da gab es das Foto vom Geldautomaten, als er vergeblich mehrfach versuchte, Geld abzuholen. Sein Pech: Das Opfer hatte ihm die falsche PIN für die EC-Karte genannt.

Über seinen Verteidiger Markus Heinrich legte der mehrfach vorbestrafte Alfred G., dem jetzt die Sicherungsverwahrung droht, am Mittwoch ein Geständnis ab. Der Anwalt führte Geldprobleme durch langjährigen Konsum von Drogen als Motiv der Taten an. Der Prozess wird fortgesetzt.