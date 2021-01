Vor dem Essener Landgericht gestand die Marlerin, ihrem Ehemann in den Rücken gestochen zu haben.

Prozess Anklage: Ehemann beim Bierholen in den Rücken gestochen

Essen. Eine 66-jährige Marlerin hat am Montag vor dem Landgericht zugegeben, ihrem Ehemann beim Bierholen in den Rücken gestochen zu haben.

Hinterrücks soll die Marlerin Gabriele W. ihrem Ehemann ein Messer in den Rücken gestochen haben, als er Bier holte. Seit Montag muss sich die 66-Jährige vor dem Landgericht Essen wegen versuchten Mordes verantworten. zum Prozessauftakt gestand sie die Tat, gab Gewalttätigkeiten ihres Mannes als Motiv an.

Nach außen wirkten sie nach fast vier gemeinsamen Jahrzehnten wie ein gutbürgerliches Paar. Die Kinder, längst erwachsen, sind schon lange aus dem Haus. Doch der 31. Juli 2020 zerstörte die vermeintliche Idylle.

Den 39. Hochzeitstag gefeiert

Es war der 39. Hochzeitstag des Paares. Sie feierten ihn im Garten, grillten. Als der Mann sich aus dem Gartenschuppen ein Bier holen wollte, stand auch sie auf und folgte ihm. In der Hand hielt sie ein Messer.

Als er sich gerade nach der Flasche Bier bückte, stach sie zu, traf ihn zweimal in den Rücken. Er drehte sich um, da stach sie weiter zu, traf Bauch und Brust. Irgendwie gelang es ihm, ihr das Messer zu entwinden, laut schrie er um Hilfe. Anwohner hörten das und alarmierten Polizei und Rettungswagen. Das war sein Glück. Im Krankenhaus retteten ihm die Ärzte mit Notoperationen das Leben.

Ehemann soll sie geschlagen haben

Geleugnet hat Gabriele W. die Tat zu keinem Zeitpunkt. Schon am Tatort hatte sie Polizisten erklärt, dass sie die Tat schon länger geplant habe. Sie habe nur das als Möglichkeit gesehen, sich gegen ihren Mann, der sie oft schlage, zur Wehr zu setzen.

Vor Gericht bleibt sie am Montag dabei. Erneut sagt sie, dass es keine Spontantat gewesen sei, dass sie ihn tatsächlich habe umbringen wollen. Die Anzahl der Stiche bestätigt sie. Auch, dass sie ihn von hinten getroffen habe. Er habe sie oft geschlagen.

Handgreiflichkeiten eingeräumt

Ihr Ehemann schildert die Ehe als eigentlich ganz harmonisch. Nichts erzählt er von gewalttätigen Auseinandersetzungen im Zusammenleben. Das ändert sich auf Nachfragen. Ja, doch, es könne sein, dass es schon mal zu Schlägen, zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, räumt er dann doch ein.

Für das Urteil wird es entscheidend sein, ob die Angeklagte voll schuldfähig war, als sie ihre Mordpläne schmiedete. Vor einiger Zeit hatte sie einen Schlaganfall erlitten. An insgesamt vier Verhandlungstagen will das Essener Schwurgericht ermitteln, ob sie wirklich frei in ihren Handlungen war. Ihr Ehemann hatte während der Ermittlungen mal gesagt, dass er sie immer noch liebe. Allerdings wolle er nicht, dass sie weiterhin mit ihm zusammenlebe.