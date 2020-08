Arm im Zigarettenautomaten eingeklemmt - Feuerwehreinsatz

Mönchengladbach. Als er Zigaretten kaufen wollte, blieb ein Mann mit dem Arm im Automaten stecken. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Beim Kauf von Zigaretten hat sich der Arm eines Mannes in Mönchengladbach so im Automaten verklemmt, dass die Feuerwehr zu Hilfe eilen musste. Mit einem Bolzenschneider wurde der Mann aus seiner Notlage befreit, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte.

Angestellten konnten Kunden nicht befreien

Der Automat habe an der Kasse eines Warenhauses in Mönchengladbach gestanden, doch auch die Angestellten hätten den Arm nicht heraus bekommen und daher die Einsatzkräfte gerufen.

Der Kunde blieb unverletzt und konnte - nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst - den Einkauf am Dienstagnachmittag zu Ende bringen. (dpa)