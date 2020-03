Aus Oberhausen zum IS: Wie Carla S. in den Terror zog

Da sitzt eine Frau aus dem Westen. Weiße Bluse, dunkle Weste, offenes, schwarzes Haar. Gerade hat die Angeklagte Carla-Josephine S. aus Oberhausen den Sicherheitsbereich hinter Panzerglas im Verhandlungssaal verlassen dürfen, setzt sich nun zwischen ihre beiden Anwälte, legt Papiere vor sich auf den Tisch. Stichworte zu ihrem Leben. „Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, damit ich mich nicht vertue mit der Reihenfolge“, sagt Carla-Josephine S. Die beim Islamischen Staat „Umm Hamza“ war.

Mehrere Stunden wird sie an diesem Freitag reden, weint viel, macht Pausen, um sich zu sammeln. Die 32-Jährige war im Oktober 2015 mit ihren drei kleinen Kindern zum IS gereist und erst nach dem Ende von dessen Kalifat zurückgekommen, im September 2019.

Sie ist unter anderem angeklagt, sich an einer terroristischen Vereinigung im Ausland beteiligt zu haben; der Generalbundesanwalt wirft ihr vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf auch gemeinschaftliche Körperverletzung vor, Kriegsverbrechen und die „Entziehung dreier Minderjähriger mit eingetretener Todesgefahr, davon in einem Fall mit Todesfolge“. S. droht eine Gesamtfreiheitsstrafe bis zu 15 Jahren.

Als die Freundin zum Islam konvertierte, folgte Carla Josephine S.

Ihre Kindheit und Jugend schildert sie als ziemliches Hin und Her. Sie habe bei den Eltern, bei der Mutter, beim Vater, bei der Großmutter gelebt, ging demnach zum Gymnasium, zum Internat, zur Gesamtschule. Als in der Oberstufe ihre beste Freundin zum Islam konvertierte und mit einem Muslim zusammenzog, habe sie angefangen, sich auch dafür zu interessieren. „Ich habe den Islam als richtigen Weg für mich angenommen.“

In ihrer Ehe mit einem Mann tunesischer Herkunft hätten sie den Regeln des Islam gehorcht. „Irgendwann haben wir Halal gegessen, keine Musik mehr gehört“. Männer und Frauen saßen nicht mehr zusammen. „Wir waren schon so salafistisch, also streng, aber nicht so streng, dass wir gewaltbereit waren.“

2015 schlug sie ihr Mann – da ging sie

Das Paar bekommt drei Kinder, die Ehe wird schwierig. 2015 habe ihr Mann sie schwer geschlagen und eine Woche später die lange erträumte Auswanderung nach Tunesien („Da wird man mit einem Kopftuch nicht dumm angemacht“) abgesagt. „Da war für mich alles ausweglos, da habe ich gedacht, ich gehe weg.“

Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Lars Bachler vor Prozessbeginn. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nach Syrien, so ist der Plan, in eine damals noch ruhige Provinzstadt namens Idlib, wo sie Leute kennt. Doch in der Türkei gelandet, telefoniert sie, redet mit Bekannten, besteigt einen Minibus und landet stattdessen in Rakka, beim Islamischen Staat, im Kalifat einer Terrororganisation. Mehrmals fragt der Vorsitzende Richter Lars Bachler halbwegs fassungslos nach, warum sie entschieden habe, mit drei kleinen Kindern an der Hand in ein Bürgerkriegsgebiet zu gehen.

„War kein IS-Mitglied, aber das hatte seinen Reiz“

„Ich war kein IS-Mitglied, aber das hatte seinen Reiz, ich war eine streng praktizierende Muslima“, sagt Carla-Josephine S. Außerdem habe sie zahlreiche Leute, auch frühere Freunde aus Oberhausen und Dinslaken gekannt, die im Kalifat lebten. „Sie haben gesagt, ich solle kommen. Es gebe ganz normal Schulen und Krankenhäuser, aber halt Scharia getreu“. Das erste Bombardement, das sie nach zwei Wochen gehört haben will, „war ein Schock für mich“.

Zu konkreten Vorwürfen äußert sich S. im zweiten Teil ihrer Aussage. Die Waffe, eine Handgranate, habe ihr eine Freundin geschenkt. Sie habe ihrem Sohn keine Hinrichtung gezeigt, wie die Ankläger behaupten, sondern sei „sofort weggefahren“, als sie sah, was sich anbahnte. Und Hamza, der in ein paramilitärisches Kinderlager kommen sollte, habe sie vielmehr geholfen, zurückzukommen. „Dann wollten sie ihn nochmal holen. Sie haben gesagt, sie brauchen einen deutschen Jungen für ein Hinrichtungsvideo. Da habe ich für mich entschieden, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder da aufwachsen.“

Schätzungsweise noch 100 Erwachsene und 170 Kinder in IS-Gebieten

Zehn weitere Verhandlungstermine sind zunächst bis Ende April terminiert. Die 32-Jährige ist eine der ersten deutschen mutmaßlichen IS-Anhängerinnen, die mithilfe des Auswärtigen Amtes zurückgeholt werden konnten.

Nach Schätzungen leben dort noch rund 100 Erwachsene aus Deutschland und 170 Kinder. Die Bundesregierung will sich vor allem darum kümmern, diese Kinder aus dem früheren Kalifat nach Hause zu holen. Hamza, der Sohn von S., ist nicht darunter: Der kleine Junge starb 2018 bei einem Raketenangriff.