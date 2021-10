Bombendrohung: Mehrere Gerichte in NRW werden geräumt

Bombendrohung in NRW: Auch das Oberlandesgericht in Düsseldorf wurde geräumt.

Essen/Wuppertal/Düsseldorf In NRW sind am Freitag mehrere Gerichte in Düsseldorf und Wuppertal geräumt worden. Den Ermittlern liegen Hinweise auf Bombendrohungen vor.

Wegen Bombendrohungen sind am Freitagmorgen mehrere Gerichte in Düsseldorf und Wuppertal geräumt worden. Nach dpa-Informationen soll bei den Behörden eine Liste mit mehreren Objekten eingegangen sein, die bedroht werden. In Düsseldorf war das Oberlandesgericht betroffen, in Wuppertal das Justizzentrum mit Land- und Amtsgericht.

Bombendrohung in NRW: Mehrere Gerichte sind geräumt

„Das Gebäude wurde evakuiert und geräumt“, bestätigte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Morgen. Zuvor hatte die „Westdeutsche Zeitung“ berichtet. Auch an der Düsseldorfer Cecilienallee - dem Hauptsitz des Oberlandesgerichts - gab es einen Polizeieinsatz. Die Ermittler bestätigten offiziell nicht, dass es sich um Bombendrohungen handelte. (dpa)

Wir berichten weiter.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus NRW:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr