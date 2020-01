Köln. Eine Bombenentschärfung der besonderen Art: Nur 15 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen - aber dafür 10 000 Beschäftigte ihr Büro räumen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltkriegsbombe in Köln entschärft - Sperrungen aufgehoben

Rund 10 000 Beschäftigte haben am Dienstag wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln ihre Arbeitsplätze verlassen müssen. Auch der Zugverkehr kam durcheinander, weil unter anderem die Hohenzollernbrücke - ein Nadelöhr im Bahnverkehr - gesperrt wurde. Schiffe mussten stoppen und Flugzeuge zum Airport Köln/Bonn Umwege in Kauf nehmen. Die Bombe lag am rechten Rheinufer in einer Gegend mit vielen Firmenzentralen - eine davon war das Sendezentrum von RTL. Am Mittag wurde die Bombe von Sprengstoffexperten binnen 25 Minuten entschärft.

Bombenentschärfung in Köln: Bei der Bahn viele Verspätungen und einzelne Ausfälle

Das sei „nicht einfach“ gewesen, sagte Stefan Höreth vom Kampfmittelbeseitigungsräumdienst in einem RTL-Interview. „Die Bombe fällt aus mehreren 1000 Metern runter, und wenn da das Gewinde des Zünders ein wenig gestaucht ist, dann haben wir schon Probleme, den zu entfernen.“ Die Bombe habe senkrecht im Boden gestanden. Alte Uferbefestigungen und Basaltsteine hätten die Ausgrabung erschwert. Bei Bauarbeiten war die Bombe am Montagabend am Kennedy-Ufer durch Zufall gefunden worden.

Der Bagger, der die Bombe freigelegt hat. Im Hintergrund ist die Kölner Hohenzollernbrücke zu sehen. Wegen der Entschärfung müssen Reisende und Pendler mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Köln sei an Bombenentschärfungen gewöhnt, sagte eine Sprecherin des Ordnungsamtes. „Die Besonderheit ist für uns diesmal, dass größtenteils Firmen betroffen sind und weniger Anwohner.“Im Sperrkreis von 500 Metern lagen Wirtschaftsunternehmen, die Oper Köln und der Landschaftsverband Rheinland. Es waren aber nur 15 Anwohner betroffen. Der RTL-Nachrichtensender ntv sendete als Folge der Evakuierung einfach Open Air vom Rheinufer.

RTL-Sendezentrum wegen Bombenentschärfung in Köln geräumt

Auch bei RTL selbst wurde der Sende- und Produktionsbetrieb trotz des Exodus der Mitarbeiter aufrechterhalten. Katja Burkard (54) musste für die Moderation ihres Mittagsjournals „Punkt 12“ kurzerhand nach Berlin umziehen. „Alles ganz anders als in Köln“, berichtete sie in einem kurzen Video auf Twitter.

Auch der Bahnverkehr wurde beeinträchtigt. Am für den Fern- und Nahverkehr wichtigen Bahnhof Köln Messe/Deutz hielten seit 9.00 Uhr keine Züge mehr, wie ein Konzernsprecher sagte. Für die Dauer der Entschärfung musste auch die nahe Hohenzollernbrücke - ein Nadelöhr im Bahnverkehr - gesperrt werden. Es kam zu Verspätungen. Während der Entschärfung wurden auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein und der Luftraum gesperrt.

Der Blindgänger war am Montag entdeckt worden. Weil der Fundort es den Entschärfern aber die Arbeit erschwert - die Stadt spricht von „schwierigen Bodenverhältnissen“ - ist die Entschärfung auf Dienstag verschoben worden. Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner Bombe mit mindestens einem Aufschlagzünder.

Mega-Evakuierung nach Bomben-Fund in Dortmund

Erst kürzlich hatte es in Dortmund eine Mega-Evakuierung gegeben, nachdem an vier Stellen in der Dortmunder Innenstadt Bomben im Boden vermutet worden waren. Rund 14.000 Menschen hatten an einem Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen. Letztendlich fanden die Experten an zwei Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem diese unschädlich gemacht worden waren, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. (red/mit dpa)