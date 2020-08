Meerbusch: Frau stirbt bei Hausbrand - Sieben Verletzte

Meerbusch. Bei einem Feuer in Meerbusch ist eine Frau gestorben, sieben weitere wurden verletzt. Das Feuer brach in der sechsten Etage eines Hauses aus.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) ist eine Frau gestorben. Sieben weitere Bewohner seien ins Krankenhaus gebracht worden. Darunter sei eine Person schwer verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss am Samstag.

Das Feuer sei am frühen Morgen in der sechsten Etage ausgebrochen. Die betroffene Wohnung brannte aus. Die Flammen griffen über den Balkon auch in die siebte Etage über.

Meerbusch: Feuerwehr entdeckt leblose Person

Die Feuerwehr war bei ihrem Einsatz in dem achtgeschossigen Haus auf eine leblose Person gestoßen. Zunächst war nicht klar, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelte. Erst war von zwölf Verletzten die Rede. Die Polizei sprach später von sieben Verletzten, die in einer Klinik behandelt werden müssten. Es handele sich bei allen um erwachsene Hausbewohner, keine Kinder.

Sechs Wohnungen nach Brand unbewohnbar

Das Ordnungsamt der Stadt habe sechs Wohnungen für unbewohnbar erklärt, ergänzte die Polizei-Sprecherin. Die Bewohner der anderen Einheiten könnten ihre Zimmer wieder beziehen.Stunden nach dem Ausbruch war noch unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Man habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte die Sprecherin. Zur Schadenshöhe seien noch keine Angaben möglich. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit vier Löschzügen vor Ort.

Weitere Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen.