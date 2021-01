LEG spendiert Berufsschülern ein digitales Klassenzimmer

Essen. Die neu gegründete "Stiftung - Dein Zuhause hilft" kam gerade zur rechten Zeit: Spontan floss Geld vor allem in Corona-Hilfsmaßnahmen.

Sabine Jeschke nennt es heute einen „Glückstreffer“: dass sich die LEG Immobilien Gruppe vor gut einem Jahr entschied, die „Stiftung – Dein Zuhause hilft“ zu gründen. Weil diese 2020, im Jahr der Corona-Pandemie, wohl mehr als in jedem anderem gebraucht wurde, „sich in der Krise bewähren konnte“. Eigentlich hatte das Wohnungsbauunternehmen vor allem in Not geratene Mieter und lokale Quartiersprojekte unterstützen wollen. Doch schon im März stand fest: „Wir investieren eine Million in Corona-Hilfsmaßnahmen,“ berichtet die Unternehmenssprecherin.

Zuletzt profitierten Schüler einer Abschlussklasse des gewerblich-technischen Hagener Berufskollegs Cuno 1 vom sozialen Engagement der LEG: Die Schule erhielt nach Angaben Jeschkes 20.000 Euro für ein digitales Klassenzimmer. Womit erstmals „das bereits erprobte Modell in einer Abschlussklasse zur Fachoberschulreife adaptiert werden“ konnte, erklärt Britta Schröder, Geschäftsführerin der Talentmetrolpole Ruhr des Initiativkreises Ruhr, die bei diesem Projekt Kooperationspartner der LEG ist.

Schulen im Ruhrgebiet tragen eine besondere Verantwortung

Die innovative Unterrichtsreihe „Das digitale Klassenzimmer“ wurde von Lehrern für Lehrer praxisnah entwickelt und will die Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen erweitern: Zur Umsetzung gehört eine Unterrichtsreihe mit zehn Einheiten zu Themen wie Sicheres Datenmanagement, digitaler Fußabdruck, Cybermobbing, Kriminalität & Datenschutz, Digitalisierung der Arbeitswelt oder Online-Bewerbung. Den Schülern werden dafür auch Endgeräte zur Verfügung gestellt. Experten der Talentmetropole Ruhr helfen bei Implementierung, Schulung und Umsetzung. „So werden Schülerinnen und Schüler konkret auf den Übergang von Schule zu Beruf vorbereitet“, glaubt die LEG. Mit den gespendeten Computern könnten sie etwa von zu Hause aus zeitgemäße Bewerbungen für Ausbildungsplätze schreiben.

„Das digitale Lernen hat im vergangenen Jahr einen enormen Schub erfahren“, sagt LEG-Sprecherin Jeschke, „gleichzeitig wurde aber auch die Notwendigkeit zur weiteren Digitalisierung an Schulen sehr deutlich.“ Insbesondere die Schulen im Ruhrgebiet hätten dabei eine besondere Verantwortung, „damit Kinder und Jugendliche, vor allem aus sozial benachteiligten Familien, digital nicht noch weiter abgehängt werden.“ Er freue sich sehr, erklärte Daniel Spiecker, Vorstandsvorsitzender der LEG-Stiftung bei der Vorstellung des Projekts, dass man damit Jugendliche da unterstützen könne, „wo sie wirklich Hilfe benötigen“.

16 Millionen Euro investierte die LEG bei der Gründung in ihre „Stiftung – Dein Zuhause hilft“. In Zusammenarbeit mit Kinderschutzbund, Caritas, Awo, Familienhilfe oder anderen Partnern wurden inzwischen viele weitere Bildungsinitiativen bedacht, neu gestartet. Allein in das auf ein Jahr angelegte Modellprojekt des Kinderschutzbundes NRW „Zukunftsfähige Lernförderung“ in Dortmund und Recklinghausen flossen 110.000 Euro. „Zudem haben wir einen 50.000-Euro-Corona-Nothilfefonds für die beeinträchtigten Tafeln im Land gegründet“, nennt Sabine Jeschke ein weiteres großes Einzelprojekt. Im Advent organisierte die LEG zwölf „Hofkonzerte“ vor allem für ihre älteren Mieter und während der Lockdowns zu Ostern und Weihnachten wurden „Beschäftigungsboxen“, gefüllt mit Büchern, Spielen und Süßem in LEG-Quartieren verteilt -- und welche mit „Nervennahrung“ in den Krankenhäusern des Landes.