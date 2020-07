Spezialeinheiten haben die Bereitschaftspolizei bei dem Einsatz am frühen Donnerstagmorgen unterstützt.

Landeskriminalamt Clanmitglieder entführen Autohändler: Große Razzia in NRW

Düsseldorf/Essen. Die Entführung eines Niederländers hat am Morgen zur einer Razzia gegen Clanmitglieder geführt. Elf Wohnungen wurden durchsucht, auch in Essen.

Eine Razzia wie in einem Krimi: Das Landeskriminalamt hat am Donnerstagmorgen gemeinsam mit der Polizei Düsseldorf und Wuppertal elf Wohnungen und Firmen in NRW durchsucht. Vier Männer im Alter von 24 bis 57 Jahren, gegen die Haftbefehle wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes, gefährlicher Körperverletzung und Betrug vorlagen, wurden festgenommen.

Auslöser der Ermittlungen war die gewaltsame Entführung eines niederländischen Autohändlers. Der Mann fiel auf ein Angebot der Beschuldigten rein, ein angebliches Luxusauto zu kaufen. Statt wie geplant das Auto in Empfang nehmen zu können, wurde der Händler um seine Anzahlung geprellt.

Taskforce gegen Clankriminalität will weitere Ergebnisse nächste Woche vorstellen

Anschließend verschleppte man ihn gewaltsam nach Solingen, um weiteres Geld von ihm zu erpressen. Alle Beschuldigten sind einem türkisch-arabischstämmigen Familienclan zuzurechnen.

Da die Polizei Schusswaffen vermutete, unterstützten Spezialeinheiten sowie Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Bereitschaftspolizei. Die Ermittlungen, die schwerpunktmäßig von der Task-Force NRW geführt werden, dauern an. Mit weiteren Ergebnissen ist nicht vor der kommenden Woche zu rechnen.