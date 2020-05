Corona macht Gästeführer aus dem Ruhrgebiet arbeitslos

Viele Absagen können nicht mehr folgen, der Aufträge sind noch ganze fünf. Fünf für das Jahr 2020, davon kann Melanie Hundacker nicht leben und ihre Agentur schon gar nicht: Eigentlich verkauft die Essenerin Ausflüge ins und im Ruhrgebiet. Nur, seit Corona kommt keiner mehr. Die Gästeführer des Reviers dürfen keine Gäste führen, sie sind faktisch arbeitslos, aber Hilfen bekommen sie nicht. Am Dienstag gingen sie deshalb auf die Straße.

Tourismus, das wissen seine Anbieter natürlich, „ist nicht nötig“. Ist nicht systemrelevant. Ist „derzeit überflüssig“, sagt Melanie Hundacker, die mit ihren „simply-out-tours“ seit vielen Jahren das Ruhrgebiet vom Haldengipfel bis unter Tage zeigt. „Die Nachfrage“, heißt es in einem Papier der „Revierprofis“, einem Zusammenschluss von hauptamtlichen Gästeführern der Region, „nach Busreisen, Radtouren, Stadt-und Geländeführungen ist auf Null gesunken.“ Seit Mitte März hat auch der Museumsführer Marc Olejniczak aus Bochum, der sonst Zollverein, Villa Hügel, das Bergbaumuseum im Portfolio hat, „keine Buchungen“ mehr. Was bedeutet: kein Einkommen.

Erlaubt oder nicht: „Die Leute rennen uns nicht die Bude ein“

Einer ihrer letzten „Einsätze“: Melanie Hundacker im Februar bei einer Fackeltour über die Halde Prosper Haniel in Bottrop. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Noch dürfen die meisten Führungen gar nicht stattfinden, ob Radeln, Wandern oder Segway-Fahren erlaubt ist, unterscheidet sich sogar von Stadt zu Stadt. Aber selbst, wenn die Ruhr-Guides dürften: „Die Leute rennen uns nicht die Bude ein.“ Und schon gar nicht setzen sie sich in einen Reisebus. Was die Gästeführer verkaufen, ist unbeschwerte Freizeit, nur ist in Corona-Zeiten niemand unbeschwert. Wer soll gerade einen Kopf für Industrieromantik haben oder ein spontanes Bier am Kanal, das es spontan auch gar nicht gibt? „Es ist nicht die Stimmung“, sagt Melanie Hundacker.

Seit dem Lockdown hatte sie für 25.000 Euro Absagen; Buchungen, die gar nicht erst reinkamen, nicht mitgerechnet. Keine Busfahrten, keine Betriebsausflüge, keine Schul-Wandertage, keine Kegeltouren… Die Einbrüche, klagen die Gästeführer, seien „nicht mehr zu kompensieren“. Die Winterreserve, die noch jeder Guide anhäufen muss in der gästearmen Zeit, ist aufgebraucht, „wir laufen ins offene Messer“, sagt Hundacker. Heißt: „Spätestens im November gehen wir pleite.“ Wenn nichts passiert.

Als Ersatz: virtuelle Touren und Fahrsicherheitstrainings

Viele haben es versucht mit virtuellen Touren, mit Lockrufen zu Lieblingsorten, Stephan Haas von „Tour Service Ruhr“ aus Mülheim versuchte es mit „coronafreien“ Rallyes: „Ein kleiner Trupp unbeugsamer Gästeführer hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten...“ Auch Melanie Hundacker entwirft neue Pläne, bietet Fahrsicherheitstrainings auf dem Rad an, Kämpfe gegen den inneren Schweinehund, alles Kurse, die sie ohnehin draußen und für wenige Teilnehmer anbieten kann. „Man kann ja den Unternehmergeist nicht einfach abschalten.“

Gästeführer demonstrieren für ein Hilfspaket

Sie könnten staatliche Leistungen beantragen, allesamt, aber das wollen die meisten nicht. Der Tourismus im Ruhrgebiet lief gut und immer besser, sie hoffen ja noch, dass er wieder anläuft, irgendwann. Und: „Ich liebe halt das, was ich mache“, sagt Melanie Hundacker. Wenigstens eine Angleichung der Regeln, fordern die Touristenguides deshalb am Dienstag in Düsseldorf, sie könnten schließlich draußen arbeiten, mit Abstand, mit Maske und Teilnehmerlisten. Vor allem aber wollen sie ein Hilfspaket, die Herabsetzung der Mehrwertsteuer (die bei null Buchungen aber sowieso null beträgt), die Anerkennung als Kulturschaffende.

Derweil hoffen sie auf weitere Lockerungen. „Wir müssen geduldig sein“, sagt Melanie Hundacker, „aber der Faden wird dünner.“