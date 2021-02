Corona-Mutationen: Warum nicht alle Proben getestet werden

Gelsenkirchen. Corona-Mutationen breiten sich aus. In Gelsenkirchen werden trotzdem nicht alle positiven PCR-Tests auf Mutanten untersucht. Woran das liegt.

Während der Inzidenzwert in Gelsenkirchen wie in ganz Deutschland sinkt, bleibt die Sorge vor Mutationen des Coronavirus. Trotzdem werden nicht alle positiven Corona-Tests auch auf Mutationen untersucht. Die entsprechende Bundesverordnung schreibt lediglich vor, je nach Anzahl an Neuinfektionen fünf bis zehn Prozent der Corona-positiv getesteten Proben sequenzieren zu lassen.

Einige Städte in NRW, darunter Köln, Düsseldorf und Solingen, testen aber bereits im Alleingang alle positiven PCR-Tests auf mögliche Mutationen. Für Gelsenkirchen gibt es solche Pläne nicht, wie Stadtsprecher Martin Schulmann auf Nachfrage mitteilte. Grund: Die Kosten würden den Etat der Stadt weit übersteigen. „Ein Test kostet 220 Euro“, so Schulmann. „Wenn uns das Land die Mittel dafür zur Verfügung stellt, testen wir gerne alle Proben. So ist das für unsere Stadt aber nicht leistbar.“

Privates Gelsenkirchener Labor testete alle Proben: Sechs Mutationen entdeckt

Allerdings hat ein privates Gelsenkirchener Labor im Rahmen einer zweiwöchigen Testphase in der dritten und vierten Kalenderwoche alle dort eingegangenen Proben von positiv auf das Coronavirus Getesteten aus Gelsenkirchen und umliegenden Städten gezielt daraufhin untersucht, ob eine Mutation vorliegt.

In sechs Fällen aus Gelsenkirchen lag dabei eine Corona-Mutation der britischen Variante vor. Die neuartigen Mutationen des Coronavirus gelten als deutlich ansteckender als die Ursprungsvariante. In Ländern wie Großbritannien und Irland etwa hatten veränderte Varianten des Virus bereits für ein stark erhöhtes Infektionsgeschehen gesorgt.

Krisenstabsleiter Wolterhoff appelliert: Weiter achtsam bleiben und Regeln einhalten

„Deshalb müssen wir trotz der derzeit hoffnungsvollen Entwicklung der Inzidenzwerte weiter so achtsam bleiben wie bisher, weiter die Hygieneregeln einhalten, Abstand halten, Maske tragen und Kontakte minimieren“, sagte Gelsenkirchens Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff.